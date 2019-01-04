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2019台灣燈會在屏東　東港警志工講習展熱情

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▲2019台灣燈會一起來 東港警志工熱烈參與期前講習。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應「2019台灣燈會在屏東」湧入大批遊客，東港警分局4日在轄區內的東港國小大禮堂與東港鎮公所辦理燈會志工人力培訓講習。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應「2019台灣燈會在屏東」湧入大批遊客，東港警分局4日在轄區內的東港國小大禮堂與東港鎮公所辦理燈會志工人力培訓講習。

今年台灣燈會於2月19日至3月3日在東港大鵬灣國家風景區（主燈區）及東港鎮光復路（小鎮燈區）展開為期13天燈會活動，估計將吸引全國百萬民眾前來觀賞，需要大批志工協助相關服務。

上午志工培訓課程，由長典創新公司講師林書弘針對服務態度及禮儀、消費者保護申訴、交通規劃、地方特色等向志工解說；另消防局講師針對消防安全、危機處理及CPR急救訓練，讓燈會志工在獲得相關規定及注意事項時，也更加了解台灣燈會的精神，使志工朋友在擔任志工服務期間時可以更加順利，提升志工形象。

▲2019台灣燈會一起來 東港警志工熱烈參與期前講習。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局志工熱烈參與2019台灣燈會講習▼

▲2019台灣燈會一起來 東港警志工熱烈參與期前講習。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局長劉清俊表示，「2019台灣燈會在屏東」是台灣燈會自1990年來，首次移師屏東，外國媒體形容台灣燈會是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，台灣燈會不僅是台灣最重要的傳統慶典活動，更被Discovery評選為「全球最佳節慶活動」，一場盛大的活動，之所以能圓滿與成功，都需許多參與的工作人員的同心協力。

東港警分局志工夥伴們對參與這次服務，報名相當踴躍，期許志工們在燈會期間展現熱誠到位的服務精神，迎接來自各地的遊客，讓每一位來賓有最好的參觀感受，創造東港警分局志工的服務品牌。

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關鍵字：2019,台灣燈會,志工,東港,警察,服務

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