豬瘟襲金！燒餅業績狂掉7成、麵店訂單接爆　民眾：怕以後吃不到



▲金門必買伴手禮燒餅業者買氣狂掉7成，不排除連休8天。（示意圖／記者于佳云攝）

記者李佳蓉／採訪報導



去年底於金門金沙鎮田浦海岸所發現的死亡豬隻，3日經檢驗確定驗出非洲豬瘟病毒，為確保整體產業安全，已暫停金門豬隻及其產品輸台14天。而在4日早上，又在金門小坵嶼發現漂留豬屍，海巡署長李仲威說，由於當地沒有養豬場，研判是近日東北季風南下，造成垃圾及動物屍體從海上漂來，防疫人員已前往處理。非洲豬瘟入侵金門，店家業者卻出現兩樣情，伴手禮業者叫苦連天，豬肉攤買氣不減反增，有民眾說：「怕以後吃不到」趕快買。

《ETtoday新聞雲》記者電訪金門縣金湖鎮山外最大豬肉攤販蔡小姐指出，截至目前生意絲毫不受影響，民眾買氣不減反而旺，一天三頭的豬肉量照平常速度賣光，唯有軍營致電取消採買豬肉，一般民眾買得更多。被問及身邊有沒有人因此不敢吃豬肉，她則說「沒有聽說耶，來買的人怕以後沒有豬肉吃」，購買豬肉人潮未減反增。



▲當地豬肉攤業者說買氣不減反增，民眾怕以後吃不到豬肉。（示意圖／記者許展溢攝）

以豬肉拌麵、手工水餃為主打商品的榕榕園老闆娘左小姐表示，一早訂單「接到爆」，原本女兒想出門捐血，還被急Call回家幫忙「訂單接到沒時間」，目前看來生意未受影響。



在當地以餡餅、蔥油餅聞名的金許園王姓員工則說，生意依舊很好，唯有豬肉餡餅買氣受到些微影響。被問及農委會公告14天金門肉製品禁輸台的看法，她則說「今天沒有遊客，所以帶台灣沒有影響」。



▲金門廣東粥店家坦言人潮少了約1/3。（示意圖／記者于佳云攝）

到金門必吃的永春廣東粥翁姓員工受訪時表示，受到豬瘟影響肉製品14天禁輸台管制，4日一早人潮約減少1/3，也可能因此時剛好遇金門旅遊淡季，因此購買廣東粥至台灣本島的遊客自然減少。

身為金門必買伴手禮的閩式燒餅店老闆黃星再受訪時坦言，由於農委會規定暫停金門豬隻及產品輸台14天，直接影響整個產物鏈，買氣影響6～7成，原本一天可賣1000多個甜鹹燒餅，如今訂單大幅縮減「只能坐在這邊看電視」。非洲豬瘟目前在金門雖未擴大，但該店先做好「自我管理」，在店門口張貼農委會公告呼籲民眾禁帶肉製品至台灣本島，擔心一旦疫情爆發，民眾、遊客恐連甜燒餅都不敢買「草木皆兵」。未來也會觀望幾天，視民眾買氣決定營業時間，否則可能從12號連休8天至19號再營業。

非洲豬瘟有多可怕？農委會指出，非洲豬瘟病毒在冷藏肉可存活100天、冷凍肉存活1000天、豬舍存活1個月。不過，疾管署副署長羅一鈞表示，非洲豬瘟為DNA病毒，有特定受體，不像禽流感的RNA病毒容易突變，造成跨物種傳染。 有民眾曾擔心吃到非洲豬瘟製品，消化後的排泄物若不慎污染食物或水，被豬隻吃下肚後，恐引起另一波疫情。對此，羅一鈞掛保證「絕對不會」，一來是病毒本身無傳給人的可能性，二來病毒下肚後就會被消化道酵素消化，儘管肉品品質堪慮，但對豬不會有影響。