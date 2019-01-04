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鴻海副總偷情部屬新婚妻！「覺得好舒服」露骨約砲內容曝光

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圖文／鏡週刊

鴻海集團位於中國深圳的龍華園區，擁有30萬名員工，是鴻海董事長郭台銘創建的最大工廠，如今卻傳出高階主管桃色醜聞。本刊接獲爆料，鴻海集團旗下富士康曾姓高階副總遭控偷吃部屬的妻子，常和副總聚餐的部屬全被蒙在鼓裡，直到妻子在家裡打電話給副總，遭丈夫放錄音筆錄下，這起性醜聞才東窗事發。

本刊掌握錄音內容，不僅對話露骨鹹濕，雙方還直接約砲5星級飯店，被害老公傷心之餘向公司求助，人事主管卻冷處理，未對副總做任何處分，部屬求助無門，又擔心婚姻破裂，向同事訴苦，才意外揭發這起鴻海副總亂搞人妻的性醜聞。

去（2018）年12月初，鴻海集團人資部門與5位高階主管，收到一封王姓高級經理寄出的求助電子郵件，指控集團旗下富士康曾姓高階副總（Kenny）涉及與下屬的新婚妻子外遇，因婚外情在中國並未納入《刑法》處罰範圍，鴻海集團僅能從旁輔導，無法介入，因此勸他多與朋友聊聊、出去走走、不要想太多，被害的王姓經理無奈之餘向友人吐露心聲，沒想到此事因此在鴻海內部傳開，成為鴻海龍華園區的熱門八卦話題。 

鴻海集團旗下富士康位於中國的龍華園區約有30萬名員工，近來傳出高階主管介入員工家庭。（東方IC）

知情人士透露，曾姓高階副總偷吃屬下經理的妻子，應已有一段時間，屬下王姓經理還常帶著妻子與副總聚餐、唱KTV，沒想到妻子早已和上級主管曾姓副總暗通款曲。

電話玩親親內容鹹濕

王姓經理原本並不知情，直到去年7月發現妻子對他頗為冷淡，懂得命理風水的妻子還在8月以「犯太歲」「運勢不佳，在一起會有厄運」為由要求離婚，他開始懷疑妻子外遇，偷偷在家中客廳茶几放了錄音筆，沒想到竟錄到妻子以電話和他的長官約砲的鹹濕對話，還在家中發現妻子的包包裡有保險套。

鴻海集團旗下富士康王姓經理在妻子包包中發現保險套，認定她偷吃。（讀者提供）

本刊掌握錄音內容，王妻趁老公出門，在家中講電話時不僅發出「啵啵」的聲音，在電話中玩親親，還對曾姓副總說：「你可不可以不要那麼硬又太長。」「有些累，但很舒服…像跑步完的累，但很快恢復。」王妻還打電話給閨密承認和曾姓副總在一起。

本刊調查，Kenny是CNSBG通訊網路產品事業群高階資深副總（VP），是香港人在鴻海集團位階最高的主管，年薪至少新台幣千萬元，已經在鴻海集團任職逾10年，在中國深圳的龍華園區負責管理旗下上萬名員工，這裡是鴻海集團代工iPhone的生產線之一，從事多模智慧型手機以及路由器、無線網路設備、VoIP電話、ADSL、Cable Modem、WLAN等網路通訊產品研發及製造。

請母喪期間約開房間

知情人士指出，人妻偷情電話錄音共有六段，其中有四段是王妻與曾姓副總以廣東話的對談，二人除了對著電話玩親親，還用英文說：「I love you.」過程中甚至提到：「我的屁股不小，但也不需要那麼長。」「角度不同，有時就不會痛。」「你可不可以不要那麼硬又太長。」「我是講我裡面痛，你說你頂太長。」「會痛得麻。」王妻還說：「你都好厲害啊！」男聲即回：「長就要多做啊！」並問「妳大姨媽來了沒」等語。

鴻海集團旗下富士康王姓經理的妻子，在家中與丈夫的曾姓上司講電話，互對手機玩親親，還提及「你可不可以不要那麼硬又太長」等鹹濕對話。

鴻海集團中國龍華園區曾姓副總，遭質疑與王姓經理妻子約砲到深圳龍華希爾頓逸林酒店。（翻攝自Hilton網站）

最誇張的是，曾姓副總母喪請假期間，竟然還約人妻開房間，時間就在去年11月間，王男錄到妻子在家中與曾姓副總講電話，討論訂深圳龍華希爾頓逸林酒店，當時王男出門，妻子在電話中對曾姓副總說：「他（丈夫）出去了。」「要去酒店。」「1200多（人民幣）貴死人了。」「看能不能拿到房。」「要愛愛嗎？」並互相對著電話親嘴。

女方對閨密坦承外遇

除了妻子與曾姓副總的親密對話外，另有二段錄音是去年11月間王妻與台灣的閨密對話，王妻提到Kenny已經辦好離婚，「消息是很守得住的，Kenny不會跟別人講，因為Kenny在富士康這個位置，去講這些也不是很好。」王妻還說：「大概只有我知道Kenny離婚了，因為是我的律師朋友辦的，我還跟Kenny說不要告訴任何人。」「但Kenny有跟同事Michael Lin講離婚的事。」

鴻海集團旗下富士康王姓經理在家中茶几（紅圈處）放錄音筆，錄得妻子的約砲對話證據。（讀者提供）

閨密聽了說：「Michael Lin有時候也很八卦。」王妻接著說：「喔…也就說他也可能會講，啊哈哈哈。」閨密則說：「Michael Lin跟一些高幹開會，可能就聊了起來了，富士康生活很無聊，會去講這個八卦。」這些錄音讓王男認定，妻子就是與上司曾姓副總外遇。

鴻海集團旗下富士康曾姓副總（Kenny）是香港人在集團內的最高主管，與員工相處融洽。（讀者提供）

鴻海集團旗下富士康王姓經理的妻子，遭丈夫懷疑與曾姓上司外遇。（讀者提供）

知情人士指出，王妻還在電話中對友人坦承外遇，說：「那時候Kenny開始有點關心我，但真的沒有在一起，就是幫他看過風水，二人聊到彼此各自婚姻的問題，傾訴一下…後來真的發生，真的在一起，就是去年夏天，老公回美國，我去台灣二天就開始，就想試一下啦！就大家真的很開心。」

吃飯團聚會因此結識

王男向友人轉述，妻子在電話中對閨密說她與Kenny那一次就真的二個人很開心，還提及去年夏天，王男從美國回來，她就和他談二人的關係，然後她九月就去申請離婚，Kenny十月辦離婚。王妻還向閨密說，其實丈夫什麼都不知道，他也沒有發現什麼，她跟Kenny真正在一起，也就是去申請離婚手續的前二個月。

鴻海集團旗下富士康王姓經理（左1）、妻子（右1）及曾姓副總（左2）都是香港人吃飯團成員，卻傳出桃色醜聞。（讀者提供）

本刊調查，王姓經理與妻子都是香港人，二人於前年結婚，去年三月回香港時，在機場認識上司Kenny，由於三個人都是香港人，Kenny因此邀請王經理夫妻加入「香港人吃飯團」定期聚餐、唱KTV，由於王妻會替人看風水及算命，不久後，Kenny因母親生病，曾請王妻到辦公室替他看風水，王姓經理懷疑，妻子與Kenny因此在一起，並從去年7月開始在台灣、大陸等地約會，不料後來他在家中茶几放錄音筆，讓妻子偷情副總的醜聞曝光，還在鴻海龍華園區成了茶餘飯後的八卦話題。

回應：3人皆不願多談

本刊致電被指控涉及與員工妻子外遇的鴻海曾姓資深副總，詢問對於與員工妻子外遇一事有何回應，他聽完問題表示：「我沒空。」隨即掛斷電話。至於被控外遇的人妻，接到本刊電話她反問：「誰講？誰說？」隨即斷訊。本刊至截稿前再以電話及簡訊詢問曾姓副總及王妻，電話均無法接通，簡訊未獲回應。

不過，被戴綠帽的王姓經理則證實，龍華園區談論的外遇案，的確是他的妻子與上司，他們夫妻曾在美國申請離婚，但他已撤回，其餘不便多談。


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關鍵字：鏡週刊,鴻海副總

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