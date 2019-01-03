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大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

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圖文／鏡週刊

對館長的時事評論，我素來敬而遠之，原因很可能是他就像是住在我家隔壁的叔叔，長年以來天天都要登門拜訪，發表他的政治意見，就像愛唱歌的技安老是強迫大雄聽他的演唱會。每天講的數次之多，讓人不得不學會充耳不聞。所以我沒事幹嘛上網，還去聽館長的今日時事評論？

但館長比我叔叔厲害的地方，不在於他練出一身肌肉，而是在於他善於使用科技，透過網路直播把這些可能是中年大叔的社會評論，轉化為具體的網路聲量，讓許多肌肉不夠大隻、不夠壯、講話也不夠大聲的人，找到了一個出口與依靠。說真的，如果一個人可以舉起那麼重的健身槓片，說的話應該也有一定的分量，對吧？！

先不提隔壁叔叔了。我一開始認識的館長，並不是那個開始利用直播，跟政論節目打對台的。在YouTube上有一段我最喜歡的新聞訪問，是介紹開居酒屋的陳之漢，對，那個時候他還沒開健身房，頂著格鬥冠軍頭銜，虎背熊腰卻在廚房裡頭認真準備串燒的海鮮，充滿了反差的荒謬趣味。為什麼好端端的格鬥冠軍要去開居酒屋，還自己下廚，請問這個餐廳賣點在哪裡？因為讓我想不透，這成了我對他的第一印象。
 
不要再用吹風機，哭哭

再來就是他在臉書粉絲頁昭告天下，要開始經營健身房。但最精采也最有趣的不是「格鬥冠軍開健身房」，而是「格鬥冠軍開健身房碰上許多讓人想昏倒的狀況」。像是他一度曾大聲疾呼「不要再用吹風機吹腳了」，還要網友幫他轉貼到PTT上。那種感覺就是一個天不怕地不怕的人，卻會被一些微不足道的小事給整倒，誰能想像大象最怕的是老鼠？！

差不多也在同時，館長開始跟許多健身人士槓上，針對他們的錯誤資訊或概念嗤之以鼻，從健身部落客一休、男模李沛旭，連輔大金剛狼都一度被他點名狠狠修理過，更別提跟他競爭的健身房同業。當時只覺得大家各立山頭，你我各擁其主，想法互有差異，爭執在所難免，卻沒想過這卻是日後館長現象的起頭。

碰到要求東、要求西的客人，館長說，「那就退費依合約辦理。」然後對方往往就沒有下一句。

2018年當然是館長現象大鳴大放的一年，標榜有話直說的個性，加上大選加溫，讓他跟各式各樣議題的互動更加密切。像是砲轟公立托兒所不足，政府難辭其咎，但其實他支持的新北市長候選人侯友宜，就是原來的新北市副市長啊。

照理說解鈴還須繫鈴人，這個公托的議題不就是市長競選該有的政見？！光開直播罵人不是無濟於事？又像是耗資百億元建造的衛武營國家藝術文化中心，被他批評一般人要工作、要吃飯都來不及，根本不可能去看，「乞丐會看歌劇嗎？」網友就回嘴：「乞丐也上不起健身房。」

還有被大家打臉的，他在參觀彰化社頭襪子工廠之後，不僅在直播時感慨落淚，還說都是因為ECFA沒簽。但事實上ECFA早就簽了，沒簽的是服貿，被大家提醒後在臉書上道歉。以及另外一件也相當大條的，就是推出原創品牌服裝，但骷髏頭的設計卻被網友抓包認為疑似抄襲國外作品，讓他一氣之下懸賞30萬元。

愛占便宜的客人什麼都拿，怕怕

結果幾天後，這位網友真的貼出了修圖影片，按部就班示範如何把國外的原作，修圖改成館長預計要發行的版本。最後館長決定掏30萬元給國外設計者Ivan Mityaev，把預計要發行的圖案作廢。

▲▼ 館長。（圖／鏡週刊）

但是我覺得最有趣的，就是因為跟館長大戰的網友多到不行，他說太多假帳號，「帶種開真帳號附上身分證。」因為館長平日在罵人時，也沒有在留身分證的呀！我真的很想當面跟他一起回憶這些點點滴滴，但何必呢，這些口水戰過去就過去了。

誰能讓館長的拳頭硬了？就是這匹馬！館長說自己是愛護動物的，只是一邊伸手摸馬的時候，另外一隻手卻握拳，「我也不知道握緊拳頭，我沒有害怕，我覺得馬很漂亮。」

問他有沒有後悔講得太直白，「後悔也沒有用，有後悔藥可以吃嗎？時光會倒流嗎？做就做了，既然做了就承擔。」承擔的意思就是上新聞，「新聞本來就正反兩極，看要怎麼解（讀）。大家不都喜歡去頭去尾，留中間？」

▲▼ 館長。（圖／鏡週刊）

不過館長跟網友的恩怨史，可以追溯到健身房剛開始營業時，當時有人相當奇妙，喜歡留一些假訊息整他，讓他常常信以為真，以為員工欺騙消費者，但結果常常都是假警報。但這還不是館長最怕的客人，對，你以為他天不怕地不怕，他其實也是會怕的，「我最怕的客人，就是那種占便宜的客人，什麼都要問、不買。什麼都要拿，水也要裝。全部都弄完了，還要求更多，這種客人我很害怕。」

以前網路吵架罵得更凶，哈哈

可是既然開張做生意，光害怕也是沒用的，所以該如何處理？館長說：「你要求東、要求西，那就辦退費。依合約辦理，你輕鬆、我也輕鬆。既然我們健身房那麼差，那外面健身房一定更好，你可以去外面繼續要求他們。」怕歸怕，但處理起來並不會太麻煩，「許多這類型的人講講而已，當我們提出說辦理退費，他們就沒有下一句。」

也許是對付這些奧客的次數多了之後，讓他覺得虛張聲勢的人往往一戳就破，所以才會對那些跟他唱反調的人毫無懼色。就像問他有話直說的風格，有沒有考慮過該修改一下，才不會那麼容易節外生枝，他只說：「沒有人管得動我。」

因為同樣都是大隻佬，館長被片商找來幫巨石強森的電影站台。但是他的表情還少了一點戲味。（UIP提供）

▲▼ 館長。（圖／鏡週刊） 

館長的直播威名滿天下，會不會覺得沒有直播的時代，比較好、比較單純？「我是覺得，那個時代也一點都不單純！那時候大家罵得更慘、更凶，奇摩知識家、無名底下，都在吵架。」至於直播發達的年代，吵架的、愛看熱鬧的人也更多，「這個社會更發達，更多人加入，人手一機，有利就有弊。」

所以我忍不住又想起我叔叔，我真的好希望可以他可以早點學會網路、手機，這樣就不會一直來找我們這些親友聽他發表政治評論，但是館長打斷了我的異想天開，「我覺得現在比較好，至少你可以去證明你自己，太多東西可以證明。影片、直播，沒有造假剪接，現在是比較好。」

館長給人很凶、很難親近的印象，但採訪時這一天本人卻是挺好的，一直叫大家快點收工、下班、約會去。

場邊側記：

我覺得館長是一個「遇強則強」的人，你帶著強悍、尖銳的問題而來，他會自動打開防禦的本能，用凶巴巴的口吻，把你逼到牆角。所以被問到一些老生常談的事情，他就是不為所動，這應該是長期接受格鬥訓練，被訓練出來的本能吧！

然後不管這天到底經歷了什麼，時間到了，館長就必須放下一切去直播了。儘管眼前的館長有一點點，可能是因為一整天工作下來的疲累，只是在直播鏡頭前，他還是虎虎生風的館長。雖然很多人都認為他的直播療癒了他的粉絲。但從某個角度來看，被他直播療癒最多的，可能就是館長自己本人。

看過撒嬌裝萌的館長沒有？現在就讓你看看。

▲▼ 館長。（圖／鏡週刊）

小檔案：筋肉男也有俏萌時
1979年3月12日生，成吉思汗健身俱樂部綜合館創辦人兼執行長，「館長」綽號由此而來。曾於2008年連續獲得中正盃搏擊散打冠軍、新竹市長盃搏擊散打冠軍、武狀元盃無限量級冠軍。與蔡阿嘎合作網路影片〈誰才是格鬥天王〉，擠入2018台灣前10大點閱排行。現在同時經營個人服飾品牌「惡名昭彰」。


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