陸電商法上路！代購短期衝擊大　憂心不知道以後能幹啥

圖文／鏡週刊

為因應電子商務衍生的各種問題，中國大陸自今年1月1日起正式實施電子商務法，個人代購必須持有營業執照和按時繳稅。未來將會加強打擊假貨以及仿冒品，除了對電商平台有更多的規範，短期之內受到衝擊最大的，應該是從事海外代購的個體戶。

身為目前全球最大電商市場的中國，去年8月通過首部電商法，今年元旦正式生效。除了淘寶和京東的大型電商平台及平台上銷售的賣家之外，包括使用微信等社群媒體或是在直播平台上賣東西的個體戶，也都受到電商法規範。未來這些經營者都必須先向中國政府登記註冊、取得相關商業執照和按時繳稅，才能合法營運。

至於長期被詬病的賣假貨或仿冒品等行為，新法規定，電商平台必須對商家採取必要措施，否則不只被抓的商家會被懲處，電商平台也會面臨最高人民幣200萬（約新台幣898萬元）的罰款，以及相關的民事與行政責任。

對許多靠代購維生的中國大陸商家紛紛表示，都不知道以後能幹啥了。現在最希望的是能第一時間辦到營業執照，「但是目前沒有相關明確的程序，指引我們去申請。」甚至說「我們好幾個做代購的朋友都在謀新的出路。」



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