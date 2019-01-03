北台防豪大雨！「冬陽」明再現　日夜溫差超過10度

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

濕冷天氣今天就結束了！隨著東北季風減弱，明天全台將是多雲到晴的好天氣，白天高溫達25、26度，跟低溫相比之下日夜溫差超過10度。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(3)日東北季風持續影響，且仍有一些南方雲系北移到台灣上空，雖然水氣有逐漸減少的趨勢，但在迎風面的北部及東半部地區整天天氣仍陰雨。氣象局針對宜蘭縣發佈豪雨特報；北北基發佈大雨特報，民眾出門要記得攜帶雨具。

▲累積雨量圖。



中南部地區逐漸轉乾，整天以多雲為主，有時山區附近零星飄雨；溫度方面，北臺灣整天偏涼，其他各地則是早晚較涼；北台灣白天氣溫回升仍不明顯，高溫只有18-21度，其他各地則略回升，約22、23度。

不過明(4)日隨著東北季風減弱，全台放晴回溫，北部預估26度、中部28度、南部29度，日夜溫差10度以上，早出晚歸民眾要記得多攜帶衣物。

▲北台灣防豪大雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(3)日迎風面桃園以北及東半部的降雨較明顯，華南移入的雲系將逐漸減少、減弱，新竹以南局部零星飄小雨的現象將逐漸停歇。

今日北台灣仍濕涼微冷，氣溫約在17至20度，其他地區早晚也偏涼。明日、週六(4、5日)冬陽再現、溫暖舒適，北台灣高溫升至26、27度，中部升至28度左右，南部則升29、30度；西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

▲溫度分布圖。

不過吳德榮提醒，週日(6日)東北季風南下，迎風面北台灣、東部轉有雨；伴隨小股冷空氣，北台灣氣溫明顯下降，下週一(7日)清晨降至最低，都會區約降至16度左右，沿海、空曠地區可降至14、15度。下週一白天東北季風減弱、降雨減少、氣溫略升。

下週二(8日)另一波東北季風南下，迎風面降雨轉趨明顯、北台灣再轉濕冷。下週三(9日)白天東北季風再減弱、天氣好轉、氣溫回升。週日起至下週三，北台灣的天氣變化頻繁，要多注意調適；中南部受到的影響很小，大多為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。