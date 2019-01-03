獨派4大老逼宮　蔡英文：希望他們了解事情的輕重緩急

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲發表共同聲明，要求蔡英文不要競選連任，對此，蔡英文3日在臉書表示，「對於這些前輩們，我希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急」。

蔡英文表示，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位，當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，「也是我做一個民選總統責無旁貸的責任。」

蔡英文強調，「捍衛台灣，我不曾在壓力下低頭過，只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力，台灣不會接受九二共識、一國兩制。」人民用選票託付，就是要她捍衛這個國家，她會堅守崗位，用盡每一分的力氣。

蔡英文表示，「對於這些前輩們，我希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急」，民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定，誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。

▼蔡英文再發臉書 。（圖／翻攝蔡英文臉書）

事實上，稍早蔡英文已經在臉書表示，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」，她分享昨天回應中國國家主席習近平的談話「英文版內容」，呼籲大家分享給世界各地的朋友，「讓更多人聽見台灣的聲音！」

蔡英文也強調，「我們始終未接受『九二共識』」，根本原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。我要重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

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