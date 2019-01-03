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獨派逼宮／大老想拉下蔡英文　陳明文：喪失長輩高度與氣度

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▲▼總統蔡英文回應內閣人事案。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲4人3日聯名發表公開信，要求總統蔡英文「放棄連任、交出行政權　退居二線」。對此，民進黨選對會召集人陳明文表示，民進黨要推派誰出來角逐2020，自有黨內的民主機制，不該自告分裂，讓其他勢力漁翁得利，加速台灣被併吞的時間表，也喪失長輩應有的高度與氣度。

陳明文說，四位令人尊重的長輩選在今天發表公開信，勸請蔡英文放棄連任，還說屆時會支持另一組候選人，「即便阿文肯定他們對台灣的付出與貢獻，但在中國團結起台灣所有親中勢力，無所不用其極想併吞台灣之當下；我們理應團結一致，共同對抗中國，絕無分裂的本錢。」

陳明文指出，此次敗選，自己身為選為選對會召集人責無旁貸，更深刻體會到，這場潰敗，當然包括政府在多項改革操之過急，引發民怨的全面反彈，但大陸透過各種方式，全面介入台灣的選舉，更是不可忽略的因素。如今，大陸國家主席習近平將「九二共識」明確定調為「謀求國家統一」，企圖以政逼統，甚至恫嚇不放棄對台使用武力，蔡英文則立即以「2個不接受」強勢回擊，她的維持現狀，就是捍衛台灣獨立自主的現狀。

陳明文表示，蔡英文透過不主動挑釁的策略，成功贏的美、日、歐盟等盟邦的信任，實質提升台灣與盟邦的關係；光歐、美去年的友台議案至少就有13案，台美關係不斷提升，屢屢突破「有史以來最好」的新高點。這其實與長輩們所呼籲的，交好美、日、歐盟等民主國家不謀而合，其實大家的目標與方向都一致。蔡英文用低調、務實的方式，為台灣在國際上謀求最大的利益。長輩們若能發揮自身的聲望、影響力，積極為台灣奔走，深化台灣社會的民主厚度，更能擴大台灣的實力。

陳明文強調，此時此刻，台灣必須更加團結，絕無分裂的本錢，「民進黨要推派誰出來角逐2020年的總統大選，自有黨內的民主機制；不宜在事前就自告分裂，徒讓中國與在台親中勢力漁翁得利，加速中國併吞台灣的時間表，也喪失長輩應有的高度與氣度」，他也會持續在立法院內配合政府，力推阻卻統戰的相關法案，一起攜手合作，共同抵抗大陸。

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