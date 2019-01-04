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王世堅讀四大老公開信「臨表涕泣」　呼籲小英「清君側」

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▲▼王世堅表示讀四大老公開信臨表涕泣，小英應該清君側。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲王世堅表示讀四大老公開信臨表涕泣。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲四位獨派大老在3日發表致蔡英文總統的公開信直接嗆明，「敬請不要參選連任、交出行政權」形同逼宮。蔡英文強硬反擊，「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。新聞節目《關鍵時刻》也在節目中討論這個議題。

主持人劉寶傑在節目中提問王世堅指出，「我（蔡英文）都聽你獨派的去拔管了、我都聽你獨派的這些人柯綠分手了，我付出了這麼大的代價，你們現在跟我切割，我說我錯在哪裡，你還跟我打一耙」。

王世堅回應表示，「我看法可能比較不一樣，我是這樣覺得，李遠哲教改，社會上很多人教改都有很大的意見，確實，李遠哲這一部分沒有做好，可是誰用了李遠哲，主政者還是要負責，當時我們接受他的政策接受他的去推教改，所以我覺得現在這種講法變成不厚道」。

王世堅說，「另外這三位大老，台與三個字形容『人格者』，他們對政治無所求，已他們對過去半生以上，把他們所學所累積的資源，他的一切奉獻給我們台灣的主權獨立，也為台灣做很多事情，他們是無所求的」。

王世堅強調，「所以我如果用幾個字來形容這一篇文章，四個字，語重心長，五個字恨鐵不成鋼，六個字愛之深責之切，但是為什麼這一次社會尤其我們民進黨綠色的民眾，還是會支持小英，因為我們認為小英這2年半來即便有犯一些錯，她沒做好的，但是我們也是四個字形容，留校察看，而且另外四個字，罪不致死啦！再加上習近平昨天發表那麼強硬對台灣的談話，此時此刻是我們台灣不分中央地方，不分藍綠團結對外的時候」。

▲▼吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

▲吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

劉寶傑接著問王世堅，「你是不是覺得吳子嘉剛剛講的是對的，我前面打共匪，你四個人給我在後面扯後腿」。

王世堅回應表示，「子嘉董事長講得當然是他講的是非常對的，這四大老的那一篇文章，我看了真的是臨表涕泣，他講的都很切中要害。」

劉寶傑再問，「你承認說百分之百，總統辜負了台灣人民，2年的時間，硬生生掉了200多萬票，他（四大老）還叫她（蔡英文）午夜夢迴捫心自問，自己還可以再站起來嗎，你同意這種說法？」

▲▼王世堅表示讀四大老公開信臨表涕泣，小英應該清君側。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲王世堅強調小英應該清君側。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

王世堅表示，「這2年半來小英總統是求好心切，但是吃塊撞破碗，而且所有的施政很多沒有跟去緩急輕重，癢的不抓，不癢的抓到流血，小英累積了大家的告誡之後，我希望不要再偏聽了，不要再迷信身邊的幾個人、幾個國師，我認為小英總統應該清君側」。

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