九二有沒有共識？　陳明通親上火線要國人「一次看懂」

▲行政院陸委會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸國家主席習近平提出「習五點」並定調「九二共識」後，在兩岸引起熱議和總統蔡英文強勢回應，對此陸委會昨（4日）舉行例行記者會時，主委陳明通罕見親上火線，要「還原1992年香港會談歷史真相」，表示九二根本沒有達成共識，只有各方的自行解讀，當然也沒有所謂的「一中各表」。

陳明通表示，1992年北京藉協商兩岸文書驗證議題，要求台灣接受「兩岸同屬一個中國」，即一中原則，但由於中華民國自1971年退出聯合國後，中華人民共和國已成為聯合國中代表「中國」的唯一合法政府，依此若接受，就等於在國際法上消滅中華民國。

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

因此針對北京要求，當時李登輝政府準備兩套談判方案爭取「一中各表」，先推出的方案是接受「一中原則」，但對「中國」涵義認知各有不同，在簽署協議時，我方以「中華民國81年10月30日」作為時間註記，北京無法接受，談判破局。

在陸方海協會代表離港後，我方第二方案採口頭表述方式，講出我方主張的「中國」即為「中華民國」，由海基會發布新聞稿並去函海協會，表達我方將以「國統會」通過的「一個中國」涵義做為表述方式，北京也未接受，只認定第一方案，但僅接受我方口頭表述以迴避時間註記爭議，因此在我方未接受下，再度破局。

因此陸委會認為，當時政府提出以書面及口頭兩種方式，陳述「一中各表」，陸方均未同意，顯示1992年的海基海協兩會協商未達成共識，陸方也從未接受「一中各表」。

▲陸委會公布1992年海基海協會香港會談時，我方為爭取一中各表，所提出的兩岸方案，但最後談判均破局。（圖／記者陳政錄攝）

陳明通進一步說明，九二共識這個名詞是由前陸委會主委蘇起創造的，本意是希望藉由模糊的概念，包裝我方主張的一中各表，和對岸的一中原則，但長期以來，大陸對九二共識的認知已經進入「Part2」，即為北京當局透過各種方式虛構兩岸曾經達成九二共識，並加上一中原則、一國兩制「誰的拳頭大，誰加進的意義就多」。

陳明通認為，在此之下，陸方所認定的九二共識，實際上根本沒有中華民國的存在空間，也不被台灣主流民意所認為，導致「現在九二共識就像臥虎藏龍電影中的青冥劍，如果不要它就丟到海裡就好了，結果還引發一場腥風血雨」。

因此陳明通坦言，蔡政府執政後，原本想保留空間，因此主張尊重「1992年兩岸會談歷史事實，達成求同存異的諒解」，但如今隨陸方的牌越打越明，陸委會不得不站出來還原歷史真相。

▲行政院大陸委員會主委陳明通拿出兩岸歷史文件，還原1992年會談真相，記者會召開超過一小時。（圖／記者陳政錄攝）

陳明通呼籲，希望北京能「將心比心、換位思考」，不要把一國兩制的框架強加在台灣身上。「我們是一個民主國家，你必須尊重兩千三百萬人的集體意志」，政黨是會輪替的，可是台灣人民不願意接受中國大陸統治是非常清楚的。他說，「這一點不要低估台灣老百姓的決心」，這樣兩岸關係才有解。

大陸最近一次發表的《告台灣同胞書》今年滿四十周年，習近平日前在紀念會上定調，「推動一中原則基礎上達成『兩岸同屬一中，共謀國家統一』的九二共識」，提出探索一國兩制的台灣方案；對此蔡英文也在第一時間表達立場，稱台灣始終未接受九二共識，也絕不接受「一國兩制」。

面對「九二共識」話題延燒，兩岸政策協會也於昨日發表民調，結果顯示有八成民眾無法接受「沒有中華民國存在空間的九二共識」，但也有過半數民眾不了解九二共識內容，因此陳明通特意親上火線，他說研究香港會談將近二十年，沒有人比他更瞭解。

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