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不斷操作提款機惹警注意　傻男險成肥羊保住300萬

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▲提款機前操作錯誤10次引起注意　傻男差點成肥羊300萬存款順利保住。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹科工程師接到電話詐騙在提款機前操作引起警方注意，幸運地保住戶頭裡的存款。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

接到1通電話，險遭詐300萬！31歲的林姓工程師2日晚間接到「信用卡遭盜刷」的電話，遭恫嚇若不解除分期付款，每月將從他的帳戶自動扣款，由於詐騙集團精確說出網路購物時間、內容，讓林不疑有他，急跑郵局操作ATM想解除分期付款，運氣好的碰上執行防詐勤務的警察，警方見他心急，不斷操作提款機，還以為詐騙車手，經了解後立即幫林男拆穿騙局，幫他保住帳戶裡的3百萬積蓄。

竹東派出所所長蘇泯彥表示，2日晚間執行防制車手巡邏勤務時，發現林男在郵局操作提款機，1時誤認他車手正在提款，趕緊上前盤查。林男見到警察後，老實的回「因為信用卡被盜用，對方告知信用卡已成功購買某物品，但由於員工勾選錯誤，導致重複扣款10次」，要求林要在半夜12點前至提款機取消，否則會被扣款。

警方聽完林敘述，立即識破是「詐騙老梗」，林男半信半疑，再告知警方對方清楚自己購買的物品和內容，深信對方是「購物賣家」，還秀出手機表示，剛才來電顯示上出現銀行的電話，憂心信用卡遭盜刷和自動扣款，不知如何是好。

▲提款機前操作錯誤10次引起注意　傻男差點成肥羊300萬存款順利保住。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方請林男掛斷電話，並聯繫銀行向林男說明詐騙慣用伎倆，林男才恍然大悟，驚呼「好險」，警方也表示：「你真的好運遇到我們」，才成功幫他保住帳戶內的300萬。警方提醒，詐騙手法多元，民眾若接到詐騙電話，切記「冷靜、查證、報案」，並配合警察逮捕，合力打擊犯罪，確保財產安全。

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關鍵字：詐騙,信用卡盜刷

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