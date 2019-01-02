假閨蜜藉口換line救急15萬　新竹婦衝銀行...求證後說好可怕

▲詐騙集團盜用陳婦多年好友的LINE帳號，並誆騙換了新的手機電話，以有急用為理由，向她商借15萬元，由於對方聲音與好友非常像，陳婦基於多年交情為多做懷疑。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名陳姓婦人接到一名自稱是她多年好友的LINE訊息，表示自己換了帳號和新的電話，並以急用為理由向她借了新台幣15萬，由於LINE帳號聲音和照片非常相似，陳婦不疑有他，衝到台銀竹北分行匯款，只是她在櫃檯前不斷滑手機，引起台銀行員的注意，立即通報派駐台銀的警員到場關切，沒想到陳婦一打給「好友」，才發現對方竟沒跟她借錢，僅憑一個LINE就差點讓15萬不翼而飛，嚇得她當場大喊「唉唷好可怕」。



警方調查，詐騙集團盜用陳婦多年好友的LINE帳號，並誆騙換了新的手機電話，以有急用為理由，向她商借15萬元，由於對方聲音與好友非常像，陳婦基於多年交情為多做懷疑，在12月26日下午趕在銀行關門前至台灣銀行竹北分行匯款，但由於在匯款時，因陳婦在櫃檯前神情慌張，且不斷滑手機，引起台銀行員鄭婉婷、襄理楊淑惠小姐的注意，並通報派駐的保七總隊警員范鎧發、呂切克前來關心瞭解，這才揭穿這起詐騙案。

警員范鎧發、呂切克向陳婦表示，15萬也不是小錢，只用LINE聯繫很危險，建議她用手機電話再做確認才比較安全，雖陳婦不斷向警方保證，雙方是認識多年的朋友，更信誓旦旦的說「沒什麼問題」，但在警方再三勸說，陳婦只好勉為其難打電話向好友再次確認，未料好友第一時間竟表示自己沒有換Line帳號和電話，更說絕對沒有借錢一事，陳婦才知道自己上當受騙，因為一個假的LINE訊息，讓他的15萬差點就沒了，陳婦嚇得當場大喊「唉唷，好可怕」，事後更是跌坐在銀行椅子上，驚魂未定地說「好理家在」。





警方指出，陳婦閨蜜疑似遭到詐騙集團盜用帳號，使用她的通訊錄隨機詐財，在與陳婦的LINE對話中，還不斷催促對方趕快匯款，幸好機警的銀行行員和警方及時攔阻，這才阻擋一樁詐騙。保七總隊特別提醒民眾，接到LINE、FB或其他通訊軟體中借錢，一定要向本人親自再三查證，以免受騙上當。