食勤兵1人飾5角　「跑路費醫療費」狠詐同袍一家172萬

▲彭男一人分飾五角對同袍及其家人前後詐騙約172萬。（圖為示意圖／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

在國防醫學院勤務隊當食勤兵的彭國晉，在軍中對同袍誆騙說有職棒簽賭集團的門路，了解該集團與職棒教練合作打假球，下注投資保證獲利，蘇男因此被騙46萬6千9百元，彭國晉甚至一人分飾五角，繼續騙蘇男的姊姊42次，詐得125萬8千元，新竹地院依詐欺取財罪判刑5月，易科罰金為15萬元。

判決書指出，彭國晉於2015年5月起至2016年4月在國防醫學院勤務隊擔任食勤兵職務，吳、蕭、蘇3男則為彭男軍中同袍，彭男向吳、蕭2人誆稱認識職棒簽賭集團，熟識集團內運作內幕，集團與職棒教練合作打假球，下注投資必獲利，吳、蕭2人各拿5千元給彭國晉，但事後卻未收到獲利款項，方知上當。

彭男再以同樣手法行騙蘇男，並以修車費用、黑道大哥跑路費、母親生病醫療費、買槍枝防彈衣向砂石場老大討回款項等理由，前後向蘇姓同袍騙得匯款27次，共計46萬6900元。

等蘇男榨不出錢，彭再將腦筋動到蘇的家人，還要蘇配合演出，2016年2月起，彭一人分飾五個角色，接連冒稱是蘇男軍中學弟「陳嘉豪」、「陳嘉豪大阿姨」、「陳嘉豪母親」、「陳嘉豪父親」、軍中同袍「林凱威」等人名義，用LINE等聯繫蘇男的姊姊，誆稱蘇男積欠債務，要求蘇姊按期代償，為取信蘇女，蘇男還拿出本票佐證向姊姊證明，蘇姊陸續匯款42次、總計125萬8千元。後來蘇女察覺有異，質問蘇男，蘇男坦承後蘇姊於是報警。

法官指出，蘇男騙自己的姊姊，為親屬間詐欺，由於蘇姊並未提告弟弟蘇男，因此最後由檢方另行簽結。彭國晉不只詐騙蘇姊，他還多次前往蘇男父親位於南投的家，佯稱是蘇男的軍中好友，曾借蘇50萬元，並出示由蘇男簽的本票，要求代償債務，所幸後來蘇男及時告知，蘇父才沒受騙。新竹地院依詐欺取財罪對彭國晉判刑5月，易科罰金為15萬元。

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