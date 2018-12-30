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影／網戀正妹其實都是男的！　2百人詐騙集團攏系「大叔＋恐龍妹」

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大陸中心／綜合報導

網路交友遇上「照騙」不是最慘，遇上大叔騙錢才可怕！浙江臨海市警方破獲一起279人的詐騙集團，假扮成「女網友」與受害者「網戀」，透過買車票、吃飯、看病等藉口要求「癡情男」匯錢，截至目前至少500人受害，照片在網路上曝光後，幾乎所有正妹都是男人假扮，不難想像這些大叔是邊摳腳、邊回覆聊天訊息

▲▼網戀正妹其實長這樣！2百人詐騙集團攏系「男扮女＋恐龍妹」。（圖／翻攝自微博／臨海公安）

▲詐騙集團利用正妹照片犯案。（圖／翻攝自微博／臨海公安）

臨海公安指出，受害人當中有位小張（化名），今年24歲，在臨海市杜橋鎮一個企業打工，5月時透過朋友進入「老鄉微信群」聊天，遇上正妹加好友，「兩人相談甚歡」，迅速發展成情侶關係。

但7月「女友」要求見面時，卻要小張出車錢，還說肚子餓需要「飯錢」，飯後突然肚子痛要去醫院，連掛號費都要男友出，這時候「痴情男」才發現不對勁，仔細看傳來火車票的圖片上有明顯修圖痕跡，撥電話聯繫，話筒中卻傳出男人的聲音，沒過多久微信就被封鎖；意識到被騙的小張只好到杜橋派出所報警，共計被騙1200元人民幣（約5334元新台幣）。

▼詐騙大叔與「照騙」對比。（圖／翻攝自微博／臨海公安）

▲▼網戀正妹其實長這樣！2百人詐騙集團攏系「男扮女＋恐龍妹」。（圖／翻攝自微博／臨海公安）

臨海公安組成專案組，循線鎖定目標，11月派人趕赴滄州，在新華區廣信小區、新春胡同小區等地發現多個詐騙集團藏匿點，11月23日凌晨，在當地警方全力配合下，共搗毀49個詐騙據點，抓獲犯罪嫌疑人279人，其中也包括詐騙小張的「女友」；截止目前已找到161名受害人，但共計有500人受害

▲▼網戀正妹其實長這樣！2百人詐騙集團攏系「男扮女＋恐龍妹」。（圖／翻攝自微博／臨海公安）

▲臨海公安共逮到279名詐騙嫌疑人。（圖／翻攝自微博／臨海公安）

根據了解，這些詐騙集團成員曾經也是受害人，且大部分「女網友」都是男的，抓獲279人中，女性共62人，佔22%，大多是幫助協助「男扮女」的同夥接電話、視訊聊天等，詐騙金額高達600萬人民幣左右（約2667萬元新台幣）。

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關鍵字：詐騙,網戀,詐騙集團,浙江,臨海市

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