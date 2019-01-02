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記得我嗎？好友LINE帳號借錢　婦人慷慨解囊險「葬送」15萬

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記者邱中岳／台北報導

新竹1名婦人日前LINE通訊軟體突然冒出多年未聯繫的好友，該名好友向婦人佯稱有急用要借款15萬元，因為是用LINE通話，其中聲音又很相似，婦人不疑有他準備到銀行領錢，結果行員發現有異報警，警方到場希望婦人加以查證，一打電話發現友人帳號被盜，婦人驚嘆「差點就被騙了」。

▲▼警方在櫃檯不斷提醒婦人詐騙，婦人始終不相信自己朋友帳號被盜用。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在櫃檯不斷提醒婦人詐騙，婦人始終不相信自己朋友帳號被盜用。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方在櫃檯不斷提醒婦人詐騙，婦人始終不相信自己朋友帳號被盜用。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼婦人都用通訊軟體與友人接觸，最後打朋友手機聯繫，才發現自己險葬送15萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方在櫃檯不斷提醒婦人詐騙，婦人始終不相信自己朋友帳號被盜用。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，1名60歲的陳姓婦人，使用手機通訊軟體LINE時，突然發現新增1名多年好友，結果聯繫之後對方聲稱有困難，要向婦人商借15萬元，婦人在2018年12月26日前往台灣銀行竹北分行匯款，但在櫃檯前不斷滑手機，引發行員注意上前關心，但婦人堅持「我跟對方很熟」，堅持要行員協助匯款。

警方獲報後到場，發現婦人與對方連繫僅用LINE，要婦人打「手機電話」向對方確認，沒想到一打電話簿中「朋友」的手機，才發現根本沒有向她借錢，婦人辛苦攢下來的15萬積蓄，險些因為朋友的一個LINE被盜用差一點不見，嚇得婦人直呼，「實在好可怕」。

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關鍵字：LINE,葬送,保七總隊,台灣銀行,15萬,詐騙

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