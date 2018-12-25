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中年男失業想輕生！妻子一句話鼓勵「我沒有嫁錯人」兩版結局引網友熱議

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▲衛福部 。（圖／品牌提供）

▲中年失業壓力大！許多人被排山倒海的經濟壓力壓得喘不過氣。（圖／取自衛福部影片）  

生活中心／台北報導

現代人置身在緊湊忙碌的生活中，當突然其來的低潮，例如：失業、久病，種種壓力摧毀不少人的身心靈！近年經濟不景氣，許多企業頻頻傳出裁員政策，職場大叔早退的現象引起熱議，但社會對男性的角色期待較高，他們悶不吭聲的壓抑，或許會成為憂鬱症前兆：「最苦的不是沒錢。是家人不諒解的批評！」這群中年失業的族群需要被關心與聆聽，衛福部近期拍攝一系列「自殺防治」宣導影片，故事中A、B兩個截然不同的結局，也引起網友無限感慨：「真的多一點理解，事情或許就不同了。」

世界衛生組織統計，全球每年約有80萬人死於自殺！當壓力與罪惡感來襲，生命找不到出口宣洩時，累積的負能量久而久之變成厭世感，推著人走上尋短一途，特別是中年失業的男子就曾分享，「我不是沒有相關經驗，但40、50歲經歷資深，企業都不敢用。」每回決定重新開始找工作，好不容易得到面試機會，卻得到這樣的回應。

▲衛福部 。（圖／品牌提供）

▲如果多一點聆聽、關心，故事結局也許會不太一樣。

影片中的夫妻是許多社會角落的縮影，正面臨失業風暴的男主角，投出的履歷經常石沉大海，不然就是被嫌年紀大，回到家還要面對愁眉苦臉的太太，某次他回到家洗菜煮飯，希望分擔家務，萬萬沒想到妻子不諒解，反而對他冷嘲熱諷：「你真的要分攤壓力，更該積極去找工作啊！」、「存款越來越少，都要去吃土了。」

種種壓力排山倒海襲來，一個男人終於承受不住，留下白紙黑字的遺書，「沒想到我居然成為你的負擔...也許離開，是我能為你做的最後一件事情。」自殺不僅代表著一個人承受巨大的痛苦，對於活著的人更會存留一輩子的遺憾。

畫面切換成B版本，場景一樣在廚房，太太回到家看到男主角忙著煮飯燒菜，面對這位正在待業的男人，太太不僅沒有冷言冷語的責備，反而投以欣賞的眼光說：「原來你還會做菜唷！我果然沒有嫁錯人。」、「夫妻本來就是一體的，你只是剛好沒工作而已啊！」一句話說得合宜合適，能夠鼓舞正處在低潮的人，故事最後男主角重新振作，承諾自己會站起來，B版本的太太充滿智慧，收起擔憂的心給予傾聽和理解，其實「關懷」只要簡單問候，溫暖的微笑就能即時給予身邊的人滿滿力量，如果懷抱冷漠的態度，認為自殺完全是個人問題，就會忽略人與人之間互相影響的過程，帶來不幸的結果。

▲衛福部 。（圖／品牌提供）

▲衛福部呼籲，你我都是旁人的生命守門員，適時關懷身邊的親友，在他們處在低潮時給予鼓勵。

衛福部表示，自殺防治需要全民的參與，其中「一問、二應、三轉介」是指關懷詢問身邊的人，並尋求給專業人員的協助，如果多一點聆聽、關心，事情發展也許會不太一樣。如果自己正在忙，也可善用周遭可用的資源，幫助親友走出自殺陰霾，扮演他人生命的守門員。其中，「衛生福利部安心專線」 ( 0800-788-995，請幫幫救救我）提供24小時全年無休之免費心理諮詢服務，在必要的時機點，提供適當的心理支持。（以上廣告使用菸品健康福利捐 衛福部關心您）

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關鍵字：衛福部,防自殺,生命守門員,正能量,關心,憂鬱症,失業

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