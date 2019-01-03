陌生娃牽手喊爸比～他回頭驚見超正人妻！「乖～爸比在忙」爽當5秒幸福人夫

▲一個陌生的小女孩突然從後方牽起他的手喊他「爸比」。（圖／免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

小孩子還不太會認人，有時候在路上看到男生就喊爸，看到女生就喊媽。一名網友在賣場遇到一個小女孩，突然跑到身邊牽他的手叫爸比，他本想直接跟孩子說自己不是爸爸，結果回頭看到女孩的媽媽超漂亮，立刻改口承認自己是爸爸，當了5秒的幸福人夫。

網友在臉書「爆廢公社」社團中發文，他趁著白天有空時到賣場逛逛，結果遇到一對母女，那個小女孩突然從後面跑向他，牽起他的手直喊「爸比」，他正想告訴孩子自己不是爸爸時，轉頭看到她媽媽正邊道歉邊跑向他，

看到她媽媽簡直驚為天人，不僅長得漂亮，也非常有氣質，為了不讓孩子掃興，他不由自主地看著孩子的媽媽，溫柔地告訴女孩，「乖，爸比在忙，去找媽咪喔。」馬上承認自己是孩子的爸，事後還意猶未盡地說，「覺得好幸福，可以當她媽媽5秒鐘的丈夫。」

網友們看到他的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「很可以」、「算艷遇嗎，哈哈」、「他爸爸在你後面很火」、「喜當爹」，還有網友開玩笑說，可能是媽媽故意讓孩子這麼做的，「那是媽咪的套路」、「其實是媽媽派來的」、「可能看樓主，帥又有錢」、「媽媽訓練很久了，拿你當測試啦，下次要找婚禮現場實戰應用了」。

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