幫家中毛小孩買寵物險　投保前必留意3大重點

▲為家中毛小孩投保，必須先了解3大重點。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

近年國人養寵物風潮興盛，許多民眾搶當毛爸媽，但寵物險保單一年卻賣出不到500件。保險公司指出，毛爸媽在為家中毛小孩挑選寵物險時，必須留意3大重點，包括保單的理賠方式、毛小孩的年齡限制、除外責任。

根據行政院農委會發布的「106年度全國家犬貓數量調查結果統計表」，國內寵物數已突破250萬隻，但寵物險保單卻賣出不到500件。據金管會所公布的資料，寵物險自101年上市至107年11月，僅賣出448件，對比歐盟每年過百億元的保費，我國寵物保險仍有相當大的成長空間。

不少民眾愛寵心切，對寵物的用品與食品相當講究，舉凡食、衣、住、行、育、樂，算盤都打得相當精準，但卻鮮少有飼主注意到寵物侵權(寵物造成的損害賠償)、看診、協尋等昂貴的隱性費用。

舉例來說，寵物若需要輸血，每次的醫療費用將超過1萬元，若需連續性的輸血，或是其他治療，則費用將會持續疊加；另外，帶寵物出門時，即使做好防護措施，有些寵物活潑好動，仍有失控可能，若不幸造成他人損傷，可能須負擔到數10萬元的賠償費。而這些高昂的代價，因為鮮少發生，容易被民眾忽略，當意外發生來臨時，往往措手不及。

錠嵂保經協理陳韋珍表示，寵物險現在相當多元化可供民眾選擇，侵權、醫療、寄宿、身葬等，甚至是走失協尋等，皆有可對應的保險內容。

市面寵物險主要針對5大項目進行保障，分別是寵物醫療、寄宿、協尋廣告費用、侵權責任、喪葬費用等，面對這些保障種類，陳韋珍建議民眾應優先了解3大焦點。

第一，考量自身對各風險的負擔能力，以及保單的賠償方式。例如，若是民眾購買保險預算有限，養的寵物又屬於特別活潑好動、不常生病的，則建議民眾可多強化侵權責任補貼高的保險，以轉移寵物外出時，因失控而造成的高額風險。反之，若寵物幾乎不外出，但卻總是生病的話，那應考量醫療費用較高的保險。另外，賠償方式上又分為實支實付、定額賠償，以及部分比例補貼，民眾購買時，也應將這些內容一併納入比較。

第二，購買保單時須注意寵物的條件是否符合規範，因為部分寵物險有年齡、病史等規定限制。目前市售保單針對不同寵物有不同承保年齡限制。另外，除了年齡以外，其他相關的病史、習性（是否具攻擊性）等條件也可能在限制範圍中。有些保單甚至會限定寵物品種。而寵物險為一年一約，即使民眾第一年成功投保，也不表示隔年可以再續約。保險公司會根據先前理賠情形或被保險寵物狀況，作為是否續保的參考。

第三，購買保險時，應注意保險條款所規範的除外責任事項。如部分保單有規範當寵物使第三人被侵害須負賠償責任時，寵物需在有牽繩的管控下發生，才能符合條款規範。因此民眾購買保險應多注意各家保險公司所規範的除外事項。