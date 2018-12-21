80年來最大變動！　一張表看懂保險法大翻修

▲這次保險法大翻修，主要包含8大項目。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／綜合報導

《保險法》民國18年到26年陸續確立，但仍有多項法條超過80年未變動過，有些法條甚至已經跟不上時代，這次將全面進行大翻修，翻修程度可以說是史上最多，讓法律人出身的金管會主委顧立雄也喊苦：「是我到金管會來覺得最難的一次！」

保險局預告，這次將修正《保險法》主要有8大項，依序是保險利益、團體保險入法、合意即契約成立、產險業複保險、被保險人告知義務、契撤期延長、受益人聯繫資料查詢、未來保單可採生物辨識。雖然法條艱澀，但《ETtoday東森新聞雲》特別以口語化方式，讓民眾一次就能看懂未來哪些保單權益可受保障。

1.保險利益：

過去保險法中明訂，要保人必須對被保險人有保險利益，保單才成立，但日前立委提出，若子女長大成家遷出戶籍或沒有同住，家屬是否就不成立，因此這次在法條中新增「配偶」、「直系血親」等文字，讓定義更明確。

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2.團體保險入法：

過去法規上從未規範過團體保險，也讓團體保險跟保險利益相抵觸，雖然目前保險實務上許多企業仍是幫員工投保團險，但沒有法源依據下，員工可以去主張此保單無效。為避免爭議，這次特別將團體保險規範列入保險法中。有了法源依據，企業幫員工保團險可以更「正當」。

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3.合意即契約成立：

過去雙方保單成立，必須以保戶繳交保費才算生效，未來修法後，只要要保人跟保險公司都有意完成契約，保單就算生效，不再以保費是否繳交作為保單生效的要件。

4.產險業複保險

針對產險業的投保標的物，未來將區分成善意的複保險跟惡意複保險。若是善意的複保險，例如：不小心買了兩張火險保單，可以終止後訂的保單返還保費，或是減少保額。都這邊所訂定的複保險，僅限於產險，不涉及人身保險，尤其是不涉及實支實付醫療險。

5.被保險人告知義務

過去常發生要保人因為不知道被保險人的體況、病史，最後發生帶病投保爭議。未來在法規上要求，被保險人也有健康告知義務，被保險人須在投保時主動告知保險公司體況、病史。

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6.契撤期延長

過去保戶擁有「3天保單審閱期+10天保單撤銷期」，但若業務員沒有主動告知，往往民眾當下一簽約，等同放棄3天審閱期權利，引發眾多爭議。未來修法後，直接刪除3天審閱期，保戶收到保單隔天起算14天內都擁有保單撤銷權利，保險公司要返還所有保費。

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7.受益人聯繫資料查詢

為讓保險受益人都能領到理賠金，開放保險公司可以向戶政機關、聯徵中心等公務機關，申請查詢受益人有效的聯繫資料。

8.未來保單可採生物辨識

隨著金融科技發展，保險法也要與時俱進。修法後，未來若全面採行電子保單，在辦理保險交付作業上，可以透過平板勾選要保書，並在風險可控的前提下，開放可以做身分辨識的機制取代親簽，例如：指紋、虹膜、自然人憑證等，但實務作業上還有待保險局一項項開放。

保險局也表示，上述所有修法草案，將對外預告60天蒐集各界意見，之後送行政院，行政院確立後還要送立法院三讀，這會期立法院會期恐來不及，要等下個立法院會期。