弱勢民眾投保微型保單　即日起家庭成員也納入保障

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局今天(25日)宣布，放寬微型保單承保範圍，除了現在的低收入戶、原住民等弱勢族群，包括連配偶、直系血親都可納入保障範圍，即日起就上路。

保險局從98年開辦微型保單，主要是針對經濟弱勢民眾，與特定身分族群，能以較少保費，購買基本保險保障，，目前共有27家保險業者開辦，其中壽險業15家、產險業12家，保障範圍包括壽險、意外險與實支實付醫療險，為一年期保單，目前累計受惠人數已達62.5萬人。

保險局副局長張玉煇表示，過去未將經濟弱勢的家庭成員納入保障範圍，可能導致家中成員發生事故時，對其經濟生活也會造成影響，因此擴大微型保單承保範圍到家庭成員，以照顧經濟弱勢、單親家庭及特定身分者的家庭成員。明定範圍為本人、配偶、直系血親。

但仍需符合條件，若無配偶者且全年所得在新台幣35萬元以下者，其家庭成員也可納保；若有配偶，且夫妻倆全年綜合所得不超過70萬元，其家庭成員也可納入保障。

根據保險局統計，今年前11月微型保單新增承保人數12.3萬人，新增保費收入約5474萬元，比起去年同期增加19.73%。今年前11月銷售微型保單前3名保險公司，分別是國泰人壽1752萬元、新光人壽576萬元、國泰世紀產險507萬元。