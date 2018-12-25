　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

弱勢民眾投保微型保單　即日起家庭成員也納入保障

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局今天(25日)宣布，放寬微型保單承保範圍，除了現在的低收入戶、原住民等弱勢族群，包括連配偶、直系血親都可納入保障範圍，即日起就上路。

保險局從98年開辦微型保單，主要是針對經濟弱勢民眾，與特定身分族群，能以較少保費，購買基本保險保障，，目前共有27家保險業者開辦，其中壽險業15家、產險業12家，保障範圍包括壽險、意外險與實支實付醫療險，為一年期保單，目前累計受惠人數已達62.5萬人。

保險局副局長張玉煇表示，過去未將經濟弱勢的家庭成員納入保障範圍，可能導致家中成員發生事故時，對其經濟生活也會造成影響，因此擴大微型保單承保範圍到家庭成員，以照顧經濟弱勢、單親家庭及特定身分者的家庭成員。明定範圍為本人、配偶、直系血親。

但仍需符合條件，若無配偶者且全年所得在新台幣35萬元以下者，其家庭成員也可納保；若有配偶，且夫妻倆全年綜合所得不超過70萬元，其家庭成員也可納入保障。

根據保險局統計，今年前11月微型保單新增承保人數12.3萬人，新增保費收入約5474萬元，比起去年同期增加19.73%。今年前11月銷售微型保單前3名保險公司，分別是國泰人壽1752萬元、新光人壽576萬元、國泰世紀產險507萬元。

ET快訊
怕員工塞車！老闆宣布12/28上到中午　4佛心規定網友搶應徵
高雄負債3千億花在這！愛河千萬清污船　10年只撈3支寶特瓶

關鍵字：金管會,保險局,微型保險

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

弱勢民眾投保微型保單　即日起家庭成員也納入保障

5種幣別一網打盡　目標到期債券基金投資保單年底大反攻

中壽搶才硬是多遠雄6個月　祭出15個月新人財補38萬+iPad

新款失能險保費漲幾成　3家人壽口風很緊元旦揭曉

新防癌險元旦全面上市　保費確定變貴

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

180萬想買儲蓄險被誆　80歲老人：理專拖延拒解約投資保單

一聽自負盈虧就得放生了　元旦起老人投資保單得錄音存證

小心被錄音截圖操作保單停售效應　祭出重罰業務員停止招攬

LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

弱勢民眾投保微型保單　即日起家庭成員也納入保障

5種幣別一網打盡　目標到期債券基金投資保單年底大反攻

中壽搶才硬是多遠雄6個月　祭出15個月新人財補38萬+iPad

新款失能險保費漲幾成　3家人壽口風很緊元旦揭曉

新防癌險元旦全面上市　保費確定變貴

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

180萬想買儲蓄險被誆　80歲老人：理專拖延拒解約投資保單

一聽自負盈虧就得放生了　元旦起老人投資保單得錄音存證

小心被錄音截圖操作保單停售效應　祭出重罰業務員停止招攬

LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

獨／情傷「車客兄」！9555抓猴坦克災損曝光　初估20萬才能復出

該救老婆還是媽媽？…海嘯灌入面臨「悲劇抉擇」　生還男痛哭！

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

37歲宋慧喬發狠瘦出新高度！穩坐南韓第一女神寶座

「一出場就鳥獸散」越南團153人來台152人失蹤　旅行公會曝損失金額

來台越南團爆史上最大脫逃事件！153人全落跑「只剩下1人」

全台最高燒肉店！乾杯集團新品牌「和牛47」將於微風南山亮相

圖／緊緊握住侯友宜　新北將成朱立倫選總統最強後盾

金髮外送哥好眼熟...竟是《獅子王強大》偶像劇男神

林子偉憶童年玩「紙球」　感念盧永清老師鼓勵運動發展

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

保險熱門新聞

LINE瘋傳　2家失能險取消免..

失能險保費漲3成　業務通路盛傳..

小心被錄音截圖　操作保單停售效..

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁..

180萬想買儲蓄險被誆　80歲..

一張表看懂2019年新防癌險　..

新防癌險保費確定變貴　元旦全面..

壽險總座只敢推一次認定的失能險

一年60萬長照費　失能險3要點

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

中壽遠雄搶才火拼　新人財補最多..

挑選失能扶助險　先懂7種理賠金

元旦起老人投資保單得錄音存證　..

新款失能險保費漲幾成　3家人壽..

更多熱門

相關新聞

聖誕大禮！2019年4月起轉帳500元以下　每天一次免手續費

金管會今天(25日)拍板，從明年(2019)4月1日開始，不管ATM或網路銀行，小額跨行轉帳手續費調降，民眾明年轉帳500元以下每天有一次免費優惠。

名嘴蔡玉真暗指是大同林家打手　顧立雄暴怒兩聲明反擊

防盜刷！民眾向銀行更改電話號碼　銀行須同時通知原號碼

LINE瘋傳　2家失能險取消免體檢、保證給付

多家國銀大陸分行用華為產品　金管會要求落實資安控管

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面