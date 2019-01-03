葛來儀批柯營幕僚扭曲事實　柯文哲將召集內部會議釐清

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲去年12月時與美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）會面，雙方敲定柯文哲今年將拜訪美國智庫；但又有媒體踢爆，葛來儀不滿柯營對外稱是和自己會面才敲定訪美一事，對此感到極度不滿，批柯營扭曲事實。對此，柯文哲3日表示，今天中午會特別為了這個開個會來處理，把相關的人包括媒體組、國際事務組全部找來，「到底是怎麼一回事我們會給他查清楚。」

葛來儀日前透過電郵澄清，表示有些報導包含了不精確的資訊，而且就她看來，這些文章有意將她形塑成柯市長競選總統的支持者。葛來儀說明事件經過，她在12月17日和一群美國專家一同與柯市長會面，是研究之旅的行程之一，他們在台灣和許多人物會面，其中包括前總統馬英九、外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維、陸委會主委陳明通、前立法院長王金平、副總統陳建仁等人。

葛來儀強調，換句話說，他們與來自不同政黨的政治人物都見了面。至於柯文哲拜訪華府智庫一事，是柯市長的幕僚提出的規劃，他們在CSIS研究團抵達台灣的幾星期前，就已經與一位美國重要智庫的專家接洽此事，「該智庫並非CSIS」。

對此，柯文哲3日受訪時表示，今天中午會特別為了這個開個會來處理，「這個我想是這樣，葛來儀這事情，因為這樣，對我們來講奇怪，昨天晚上回家看call in 節目，奇怪怎麼開始在講」，所以我本來不想理他，所以後來我就發一個line給媒體組，說中午全部把相關的人包括媒體組包括國際組全部找來，「到底是怎麼一回事我們會給他查清楚。」

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）