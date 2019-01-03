大放寬！外國人投資可採「事後申報」　3樣態「陸資」續列管

▲行政院發言人Kolas Yotaka、經濟部次長王美花。（圖／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院會3日通過經濟部所報之「外國人投資條例」修正草案及「華僑回國投資條例」修正草案，草案將原先全部採取「事先申請核准」，修改為「原則事後申報、例外事前核准」，並同步加強違反證券投資、股權投資的罰則最高罰鍰480萬元，嚴重者可註銷登記、停止或撤回投資；但外資若是陸資比例高於30%、有實質控制能力，或是起初就有協議可控制企業，這些情況就得回歸兩岸人民關係條例。

行政院拍板「外國人投資條例」、「華僑回國投資條例」修正草案，三大修正重點包含原先全部是「事先申請核准」，修法後原則事後申報、例外事前核准，例外部分，依投資行為、投資型態所定一定之金額、價額或持股比例，投資人為外國政府，限制類之業別項目，特定地區投資人。





▲經濟部投審會執行秘書張銘斌。（圖／記者賴于榛攝）

草案也同步強化審查透明度及可預測性，並強化管理措施，像是違反證券投資可罰鍰24萬到480萬元，嚴重者停止投資證券一年或註銷登記；若是違反股權投資，應申請未申請部分罰鍰12萬到60萬元，應申報未申報則是罰鍰6萬到30萬元，且可命其改正、停止股東權利、停止或撤回投資。

這次修法也強化外資審查制度透明度與可預測性，未來投資人申請案件文件不齊備者，主管機關須於5日內通知補正，受理後1個月內做出准駁，如涉及其他目的事業主管機關者，則須於2個月內做出准駁；經濟部也會針對投資案的准駁或限制投資的條件，發布明確規定。

經濟部次長王美花出席院會後記者會指出，事前事後審查部分，早期確實有提到100萬的美金投資門檻，但目前為止沒有改變，金額上沒有定案，待草案修正後，未來子法可以看看有沒有甚麼意見。

經濟部投審會執行秘書張銘斌補充指出，100萬的確是最初的金額指標，但目前將等完成立法後，再跟央行等相關單位根據未來情況調整，草案也會開放新的指標，未來特殊形態的簡易併購、合併分割，原則上會採用申報制。

陸資管理部分，張銘斌則指出，外資若是陸資比例高於30%、有實質控制能力，或是起初就有協議可控制企業，這些情況就得回歸兩岸人民關係條例。