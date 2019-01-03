稅計剩餘500億哪是盈餘？費鴻泰嗆蔡英文政策買票、唸唸書吧！

▲國民黨團嗆500億紅利是政策買票。（圖／國民黨團提供）

記者賴于榛／台北報導

針對總統蔡英文元旦談話時提及要將經濟成長的紅利優先分享給收入較少的民眾，預估達500億一事，立法院國民黨團3日召開記者會抨擊「政策買票」，立委費鴻泰更指出這500億是稅計剩餘不是盈餘，要蔡英文與團隊「唸唸書吧！」

面對總統交辦500億經濟紅利回饋的大型任務，行政院提前要求各部會盤點，同步納入國發會先前就規畫要在春節前夕公布的振興經濟方案，院長賴清德更是2日下午便召開跨部會會議研商，初步估算分享紅利規模約新台幣400多億元。

對於所謂經濟成長紅利還稅於民，國民黨團3日召開記者會抨擊這是「政策買票」，黨團書記長曾銘宗指出蔡英文打腫臉充胖子，用500億救民調，卻是負債5.3兆留子孫，且政府去年年金改革時對外宣稱係因財政不好，現在為了2020大選又說稅收超收，可以還稅於民，「有能力還稅於民？」

曾銘宗更列舉近年來稅收超收情形，包括103年度超收720億，舉債1911億、104年度超收1417億，舉債760億、105年度超收938億，舉債1172億、106年度超收536億，舉債830億，年年舉債都超過稅收超收，懷疑蔡英文是政策買票，到了選舉才想到這問題，且既然如此重要，為何不是編入總預算或是前瞻預算，連項目或是對象要給誰到現在也講不清楚，「財源哪裡來是否會舉債？政策是一次性還是常態？」

費鴻泰更指出這500億是稅計剩餘不是盈餘，要蔡英文與團隊「唸唸書吧！」光是今年就要舉債2338億，根本沒有盈餘，且實際上政府的支出每年都將近要兩兆多，光靠稅是不夠的，還必須得舉債；立委賴士葆則痛批蔡英文政策買票、病急亂投醫，以為只要撒銀子就會有選票。