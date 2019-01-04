警告首長不要臉書發情緒文？柯文哲：寫小貓小狗沒人管你

記者陳家祥／台北報導

前北市都發局長林洲民頻在臉書PO文炮打柯市府，傳出市長柯文哲在市政會議上要求所有局處首長「不要在臉書抒發情緒」、「政務官是來解決問題，不是來製造問題」，但卻被議員反譏，柯應先管好愛PO臉書的市長夫人陳佩琪。對此，柯文哲4日解釋，臉書如果是寫你家的小貓小狗沒人管你，「如果是政策要拿到臉書去做發表，那還是用正常的新聞稿發布，不是在臉書上跟民眾討論政策」，直言在臉書講政策有時候也是怪怪，還是一樣，該怎麼做就怎麼做。

至於是否是因為林洲民頻頻開砲才有感而發？柯文哲說，「台北市政府的官員很多好不好」；而議員酸市長夫人陳佩琪也應一視同仁，柯說，「她也不要去講市政」，但小貓、小狗還有小朋友可以寫，市政就「少寫、少寫、少寫、少寫」。

另外，議會新會期將在3月展開，但柯文哲這次一改慣例，便當會改成與議員一對一方式進行，引來私下喬事的質疑。柯解釋，節省大家時間，有時候一次叫5個議員來，1個講話其他在等，「我說何必浪費時間？一個一個來事情辦完馬上就走」，我的態度是效率至上，就好像一個櫃台，你有什麼問題123，下一個，就不用全部人坐在那裡等浪費時間幹什麼。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）