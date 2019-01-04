蔡英文回嗆習近平聲勢逆轉　柯文哲：國民黨連反應的勇氣都沒有

記者陳家祥／台北報導

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出5項對台原則，總統蔡英文強勢回應台灣絕不會九二共識、接受一國兩制等，博得滿堂彩，網路聲勢一夕翻轉。相較下來，國民黨的回應就顯得慢了不少。對此，柯文哲3日受訪表示，「國民黨連反應的勇氣都沒有，這也沒什麼。」

習近平發表談話後，蔡英文下午隨即公開回應，強調不會接受「一個中國」的九二共識，獲得國人大力支持。而一向主張「九二共識」的國民黨，則是隔了超過24小時後，黨中央才以聲明稿回應，強調依照中華民國憲法的規定，中華民國是一個主權獨立的國家，本黨堅決反對台獨，這是本黨一貫且堅定的立場，絕不動搖。

國民黨聲明還提到，1992年11月兩岸海基、海協兩會在雙方政府各自授權下，歷經協商及函電達成「九二共識」，亦即「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，顯示兩岸關係求同存異的性質，既符合客觀事實，也符合雙方規定，更能暫時擱置分歧，此即本黨吳主席一再重申「一中各表」的「九二共識」。

國民黨指出，習近平總書記所提的「一國兩制的台灣方案」並非「九二共識」的內涵，目前兩岸處於「分治」的狀態，現階段「一國兩制」恐難獲得台灣多數民意的支持。我們期待兩岸能從事制度的競爭，以最佳的福國利民制度，增進兩岸人民福祉。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）