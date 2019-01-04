蔡英文強勢回應習近平獲好評　柯文哲：股票重要的是長期趨勢

記者陳家祥／台北報導

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出5項對台原則，總統蔡英文強勢回應台灣絕不會九二共識、接受一國兩制等，博得滿堂彩，網路聲勢一夕翻轉。對此，台北市長柯文哲4日表示，做事情覺得還是有叫「長期的趨勢」，股票也有一日行情，這我們知道，但是問我的話我比較注重整個長期的趨勢，「對個人才有那股市上上下下、期中獲利，對國家來講，重點是股市長期的趨勢。」

對於蔡英文因為強勢回應習近平的發言聲勢逆轉，柯文哲說，做事情還是有叫「長期的趨勢」，股票也有一日行情，這我們知道，「但是問我的話我比較注重整個長期的趨勢」；柯說，兩岸如果叫牌越叫越僵，我還是比較擔心，「這個...我們還是要降低緊張，才會降低衝突發生的可能，不要以為台海絕對安全，那個差槍走火還是不得了。」

媒體追問，這番比喻是否在暗示蔡英文這次聲勢逆轉只是「短期操作」、「一日行情」？柯文哲先是說，「我覺得做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作」，接著表示，是指我們股票也有一日行情，「股票更重要的，對個人才有那股市上上下下期中獲利，對過家來講重點是股市長期的趨勢。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）