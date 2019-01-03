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「你考百分我請客！」　通霄學童拿百分考券免費吃點心

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▲通霄當地的餐飲業者號召活動，鎮內學童拿百分考券，就可以換得點心一份。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲通霄當地的餐飲業者號召活動，鎮內學童拿百分考券，就可以換得點心一份。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮內的餐飲店，為了鼓勵學童奮發向上的精神，一攤接著一攤的開始了「你考一百分我請客」的活動，只要月考1科考100分，就能免費兌換1份餐點，考越多科一百分，就能吃到越多免費的餐點，本來只有咖啡店、雞蛋糕業者，陸續包括剉冰店、車輪餅店，就連賣臭豆腐的阿嬤也加入，也讓努力考一百分的學童有各種美食可選擇。

▲通霄鎮內的學童，只要拿一張100分考券來，就可以兌換一份厚片土司。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲通霄鎮內的學童，只要拿一張100分考券來，就可以兌換一份厚片土司。（圖／記者黃孟珍翻攝）

咖啡店張老闆表示，自己的女兒今年也是二年級，家人都在學校裡服務，做這鼓勵同學奮發念書的愛心餐點活動已經有很多年了，曾有學習普通的孩子，為了想要吃一片厚片土司而認真念書，拿著100分考券來的時候，都有著一種說不出來的感動。

雞蛋糕解老闆也說，自己也有一個4年級的女兒，女兒成績優異，從不需要父母叮嚀，但每次回到家看她總是待在書桌前埋頭苦讀，心疼之餘，才萌生鼓勵孩子認真讀書的念頭。

▲有的學生一次就拿好幾張100分考券，店家通通都換給他們，令學童開心不已。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲有的學生一次就拿好幾張100分考券，店家通通都換給他們，令學童開心不已。（圖／記者黃孟珍翻攝）

許多家長也非常感謝店家有這些愛心餐點，因為看著自己的小孩為了一個目標而努力念書，雖然只是小點心，但是卻可以讓自己的小朋友，改變原來生活的作息；對店家而言，看到小朋友拿著100分的考券，臉上滿是喜悅的表情，這一刻，都值得了。

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關鍵字：通宵學童,一百分,點心

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