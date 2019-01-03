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「男生花錢約會性侵女生是正常」　南韓性教育遭批公然歧視

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▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲南韓性教育題材包含許多性別歧視及性別刻板印象等內容。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

南韓校園的性教育題材近期遭英國媒體公開，學生從小就被教導吸引配偶的方法，其中包括「女性必須在外表做功夫」、「男性必須努力提高自己的經濟能力」等，內容涉及性別刻板印象及公然歧視，甚至出現警告表示，「男生花錢約會，必然想從女性身上得到補償，因此非自願的性交自然會發生」。

據英國《衛報》報導，南韓教育部於2015年耗資6億韓元（約台幣1774萬元）重推性教育教材，首次發布時就引發爭議。內容涉及性別刻板印象及性別歧視，其中包括教導學生「女性在約會時若拒絕性愛，將可能會引來性侵」、「如果女性搭乘大眾運輸工具時遭性騷擾，可以假裝不小心踩對方一腳」等錯誤觀念。

報導指出，南韓學生從小學開始，每年必須參加15小時的性教育課程，在中學時，被教導「不應該與異性單獨相處」，而高中時，則被教導「女性只能與1名特定的男性上床，而男性可以與不同的、具吸引力的女性發生性關係」，甚至提倡「女生要漂亮」、「男生要有錢」才能吸引異性。如此不對等的性別歧視深深融入校園教育。

當時內容公布後引來民眾抗議，南韓教育部稱，會將這些具爭議的教材從官網上移除，也承諾會修改內容。然而報導指出，至今這些歧視內容並無任何修改，對此南韓學生健康政策部門負責人趙遠明（音譯Cho Myung-yeon）表示，將在3月審查這些指導方針，但修改教材的程序非常繁瑣，並非一夜即可完成，同時也很難判定歧視內容真的存在問題。

▲▼ 南韓女學生走上街頭抗議老師性騷擾。（圖／翻攝自Instagram／heavytalker_weekly）

▲ 南韓女學生於去年11月走上街頭抗議老師性騷擾。（圖／翻攝自Instagram／heavytalker_weekly）

私人補習班教授「性教育課程」的老師尹依朗（音譯Yim Yi-rang）表示，許多學生對性別教育很感興趣，但學校不會讓學生在課堂討論，甚至有些老師會發表歧視性言論，因此私人補習班的學生近年人數增加了1倍，許多父母願發費花費5萬韓元（約台幣1478元）讓孩子上2個小時的課程。

南韓校園性侵及性騷擾案件頻傳，據《ETtoday新聞雲》過去曾報導，許多狼師會在課堂公開表示，「我喜歡美腿的女生」以及「女生就是要妖豔一點」等言語對學生性騷擾，甚至會要求長得漂亮的女生坐在自己的大腿上，這樣就可以讓女同學「拿滿分」。

根據南韓教育部的資料顯示，近3年來，性騷擾對象為學生的狼師案件數有174起，在所有性犯罪案件中佔比高達55.1%，其中未經允許的肢體接觸多達111起，還有43起言語性騷擾、6起性侵及2起偷拍。而共316名遭到處分的教師中，76.6%遭到解僱、罷免、停職或降職。

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關鍵字：南韓,性教育,日韓要聞

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