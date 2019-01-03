北韓駐義大利外交官「行蹤不明」　攜全家叛逃尋求庇護

▲又有人背叛金正恩。（圖／朝中社）



國際中心／綜合報導

北韓傳出住義大利代理大使趙成吉（Jo Song Gil）疑似叛變，最近完全聯絡不上，處於人間蒸發的狀態，外傳他已經向西方國家尋求政治庇護。據了解，北韓駐英公使太永浩在2016年也攜家帶眷逃往南韓，他是北韓大使館資深顧問兼副大使，同時也是該國近年來最高層的叛逃者。

南韓《中央日報》3日頭版指出，48歲的趙成吉原本是在羅馬任職，但上月初就悄悄像義大利政府尋求庇護，並受到當局的保護。至於他是否會投誠南韓，目前還無法確定，脫逃動機也不明。

▲近年越來越多脫北外交官。（圖／達志影像／美聯社）



報導中提到，北韓2000年1月和義大利建交，7月就在羅馬設立大使館。2017年9月北韓進行了第6次核試後，義大利政府決定把當時的大使文正男（音譯）驅逐出境，10月起就由趙成吉擔任代理大使到現在。

知情人士透露，脫逃的趙成吉是北韓核心幹部的兒子或女婿，在2015年就被派到羅馬工作，如今3年過去，已是該被調回平壤的時機，選擇在此時脫逃有可能是在逃避回北韓。

大部分北韓駐外人員都是2到3年的任期，且家人幾乎都是留在北韓，但趙成吉當時是帶著全家一起外派羅馬，由此可見他身分特殊。

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