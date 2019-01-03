獨派逼宮／張顯耀痛斥：矯情！卡管你們沒份嗎？

▲張顯耀點名李遠哲最沒資格說話，圖為李遠哲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲3日以公開信呼籲總統蔡英文「不要參選連任」、「交出行政權」，陸委會前副主委張顯耀質疑，4位深綠大老是民進黨大敗的始作俑者，還出來指手畫腳，是否太過矯情？「要求卡管到底，你們又真的沒份嗎？」

張顯耀3日在臉書直言，4位大老要蔡英文放棄參選2020交出行政權，「是為國家政局發展著想嗎？除了私心還有什麼？」尤其李遠哲「沒有肩膀最資格説這種廢話」，他主導的教改，改的台灣年輕人失去最寶貴的台灣人才優勢，台灣傲視亞洲的技職教育體系也徹底崩壞，還將教改過錯一股腦全推給李登輝，「自己撇得一乾二淨，這是有肩膀的作為嗎？」

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

張顯耀說，民進黨九合一慘敗故技重施，將慘敗過失全推給蔡英文一人，要求蔡英文走險棋，向深綠靠攏不重視民生經濟發展，大搞意識形態轉型、製造東廠怪獸、兩岸關係緊張，壓垮台灣生存發展之路，「這與獨派在背後下指導棋無關嗎？」

張顯耀表示，回想台大校長遴選過程，教育部卡管背後的影舞者又是誰，台大一年沒有校長險些成為「金氏世界紀錄」，何嘗不是民進黨九合一大敗的導火索之一，而將黑火藥與綿線編織成導火索，「要求卡管到底，不惜一切代價，你們又真的沒份嗎？」

張顯耀說，蔡英文二年多總統職務以來，有無過失全民自有定鑑，若是聖人出來呼籲，蔡英文不要尋求連任，那還具有正當與超然性，不過，「本身就極具爭議，也是民進黨大敗的始作俑者，這時大張旗鼓出來指手畫腳，是否太過矯情？民進黨的大敗捫心自問真的與你無關嗎？」

▼張顯耀痛批4位大老矯情。（圖／翻攝張顯耀臉書）