快訊／「擔起所有的政治責任」　葉俊榮臉書228字請辭全文

▲教育部長葉俊榮。（資料照／記者趙于婷攝）

生活中心／綜合報導

教育部長葉俊榮24日拋出同意管中閔任台大校長震撼彈，引發政治風暴，行政院長賴清德今（25日）天約見葉俊榮後，火速批准葉俊榮的辭呈。葉俊榮稍早在臉書以228字說明，已向行政院遞出辭呈，擔起所有的政治責任。他說，台大校長遴選案拖延至今，已經對教育造成難以彌平的傷害，而社會的糾結與對立，不該以教育為戰場。

▲葉俊榮承認為台大校長案請辭。（圖／翻攝葉俊榮臉書）





▲葉俊榮今天被賴清德約見。（圖／記者黃國霖攝）

葉俊榮24日下午召開記者會嚴詞批評台大校長遴選委員會達42分鐘，但最終對於準台大校長管中閔的上任說出「勉予同意」，綠營一陣譁然，更有多位立委開砲要葉俊榮下台。賴清德25日親上火線，約見葉俊榮，瞭解他為何在這個時機做這樣的決定。



總統府發言人林鶴明指出，總統蔡英文有請賴清德到官邸，針對教育部宣布台大校長遴選案一事交換意見，蔡英文認為此案社會高度關注，作為執政團隊的一員，相關決策應該經過完整的溝通與討論，「昨天這樣的處理，讓大家措手不及，尤其讓執政黨團的立委被動獲知訊息，顯然需要檢討。」

葉俊榮25日上午參加苗栗縣長徐耀昌宣誓就職監交，他受訪時表示一切依法律程序及大學自治來處理，並強調他就任教育部的第一天，對職位就絕不戀棧，他堅持做對的事，讓台灣走向正向。他自苗栗返程約莫在中午12時40分從後門進入行政院，與賴清德面談後，在13時20分左右改由正門離開。

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