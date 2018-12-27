「卡管勢力」解讀！轉吞管中閔案　張善政提3大重點讚：民進黨高明

▲前行政院長張善政。（圖／記者李毓康攝，資料照）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮25日請辭，終結纏身民進黨1年的台大校長爭議「卡管案」。前行政院長張善政在臉書上分析，葉俊榮不受約束，急送公文同意台大聘任管中閔為校長，是「民進黨對已經確定的敗局，做出了高明的轉進處理」。

張善政表示，民進黨內深綠派系逼迫府院「卡管」，造成多數民眾厭惡政治黑手伸進校園，這絕對是民進黨選舉大輸的重要因素之一。如果持續「卡管」，當然也會在2020大選繼續發酵。台北市長柯文哲雖對民進黨沒有指使力量，但他說民進黨應該認賠殺出，以及前立法院長王金平帶陳維昭去會晤總統蔡英文，都讓民進黨倍受壓力。

「民進黨對已經確定的敗局，做出了高明的轉進處理。」張善政表示，於私，葉俊榮可以體面的回到學術圈，可堪大用；於公，行政團隊巧妙地逃過認錯吞敗的尷尬。葉俊榮辭職，是這場府院的雙簧大戲對背後那股強大的「卡管勢力」有所交代。

葉俊榮辭職獲准後表示，「我是在對的時間，做對的事。」獲得深意，不過張善政認為，民進黨認賠殺出時機太晚了，要是早點放行，這次選舉或許不會這樣慘敗。他認為接下來可以觀察，民進黨內部對放行「卡管案」的茶壺風暴，「只是做做樣子呢，還是會持續到影響黨內對蔡英文的支持。」

張善政表示，「卡管」表面看來只是個案，但整體上卻凸顯民進黨體會民意的管道出了問題。選舉大輸還有其他許多政策因素，目前都未見改變，「希望民進黨政府能覺醒，在即將來臨的內閣總辭後，在用人上面有一番新氣象，努力改變許多失去民心的作為。」