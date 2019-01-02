　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

葉文忠／行舟硬是上高攤　掌聲當然換重拳

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／葉文忠

管爺1月8日將正式就任台大校長，卡管一整年的荒謬劇可望落幕，但民進黨內部風暴正開始，賴清德發出了「強烈遺憾」的怒聲，要葉俊榮「審慎思考」，蔡英文則在臉書上表示，對逕自宣布決策的「錯愕」，這個「錯愕」也讓大眾錯愕，眾多媒體的分析，都指向了這是蔡英文為2020鋪路而放行，那妳還在演什麼呢？但不管怎麼演，社會都明白了，以前蔡政府一切「尊重教育部權責處理」，今天的遺憾錯愕，證實「卡管案」從來不是教育部說了算，還需要再猜誰是幕後黑手？

▲▼管中閔上任掀政治風暴。（圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮）

▲卡管落幕，政府高層自己證實是誰在卡管。（圖／本報資料照）

從綠營內一片撻伐，可見對付管中閔的確不是市井「爺兒們」的規格，而是「帝王極」的陣仗，這一年來，民進黨傾全黨之力卡管，管中閔招誰惹誰，不過參選校長遴選，綠營自己人不爭氣，寫不出像樣提昇台大的方案，吳瑞北第一輪就被淘汰，管中閔脫穎而出，就此莫名其妙成了頭號通緝犯，否則怎會葉俊榮一宣布同意台大管中閔任命案，律師林憲同立刻告發葉俊榮、管中閔、蔡明興？哪怕你上任，也不放過任何將其拉下馬的管道和機會。

原本大學校長聘任，本就是教育部的「庶務」雜事之一，你行政院、總統府管這雞毛蒜皮的鳥事幹嘛？還敢說黨、政、軍退出校園？葉俊榮簽出公文後火速請辭，獻祭於獨派，葉俊榮下台前說「其實我不是真的那麼喜歡走」，試問，教育部長通過校長任命是他的權責，由他批示「同意」就是「行政倫理」，到底是要負什麼政治責任？今日既然負了政治責任，更說明「卡管案」是純度百分百的政治事件。

卓榮泰臉書上說「平安夜，宛如來了一場暴風雨！」受訪中也透漏了「我們中心思想、核心價值是相當不能接受的」，聽出這個黨的價值來了嗎？「政治圈地一寸不讓」才是民進黨的中心思想，心眼芝麻綠豆大，那執政後每個政策，每個行徑背後都是小心眼下使出的力，小心眼是來自對「藍民」的憎恨與「權力」的焦慮，台大校長的位子如此，北農總經理的位子不也是是如此？

管爺一個人讓蔡政府掛掉三任教育部長，韓國瑜一人掀了綠營南台的老巢，一個單純的學者，一個單純的菜販，被蔡政府硬是拱成政治巨星，大選後，民進黨雪崩式的垮台，因「一寸不讓」丟了「半壁江山」，這生意倒底是怎麼做的？民進黨輸到褲子都沒了，不但證實「討厭民進黨」真是全台最大黨，連帶東奧公投與以核養綠公投，「台獨」與「非核」神主牌都被掃下神壇。

▲▼韓國瑜大宣示。（圖／攝影中心記者攝）

▲民進黨因一寸不讓，丟了半壁江山。（圖／本報資料照）

原本以為蔡政府就此大澈大悟，野蠻遊戲玩了兩年，遭此大挫敗也該收心幹正事，好好替台灣的出路想想辦法，但一個月下來，綠營豬隊友種種慌亂的行徑，看不出潛沉的反省，倒是一種大難來前砸店搶劫的暴走，促轉會楊翠選後發動新一波鬥爭「錯失這個機會，也許就再也不會有了」，去蔣改國幣，要求軍方與央行配合，社會為之譁然，選後的「東廠」不但沒打烊，竟然還加班？

江宜樺台大演講被太陽花學生鬧場，並沒有激起社會呼應的漣漪，倒是「四年了，這群學生為何都還沒畢業？」問號令人發笑，這是「覺青」？誠如馬英九所說，「覺青」已成害慘台灣的負面詞彙，天下之事，發乎至微，終為大患，這群覺青，從洪仲丘到太陽花的摧枯拉朽，馬英九的「溫良恭儉讓」讓這群覺青視法如無物，無所忌憚，沒有這群覺青，就不會有民進黨的上台，兩年來，政壇只剩鬥爭算計，鬥朝鬥野鬥老共，台灣不見春筍暖陽，基層人民遇到前所未有的景氣急衰退的浩劫，歷史是要俯瞰的，說白了，沒有太陽花，就不會有今日韓潮的爆發，往回倒個四五年，才知原來「覺青」竟是台灣的掘墓人。

最近爆出因保五餐廳電視「只看中天沒轉台」，引起徐國勇震怒親自跑去保五“視察”，要求「餐廳每天更換不同頻道觀看」，更派人監督未來的播放，餐廳經營者寫了一篇公開信，「我如何干涉電視新聞轉台？電視是機關的，收視費是機關繳的，何時起，死老百姓可以指揮警察？」痛斥「民主只是一群會投票的驢」。多麼荒謬的人與事，時間發生在11月17日選戰倒數的膠著時刻，正當韓國瑜連續三場三山造勢後升格成天王巨星，成為媒體與觀眾的唯一寵兒也是自然，但堂堂一個內政部長，震怒憂心，管到一個餐廳裡的頻道在看什麼，可以知道這個政府的官思維高度在哪？內政部掌管民政、戶政、地政、警政、營建、消防、役政、移民，所以號稱天下第一大部，但當領導者只有察毫末之力，無見輿薪之能，對國家、對單位、對任何企業不都是一場災難？

回頭看蔡政府失去整片森林的過程，多麼戲劇化，兩年來她的每一刀，都是華麗的詞藻包裹殘忍的屠刀，就在11月24日那一天，屠刀成了迴力斬，把自己大卸八塊，幾乎五馬分屍，以政傷民，民樂其亡，蔡政府政治掛帥，把基本教義作為治國藍圖，操弄與激化族群，拒絕九二共識，讓台灣陷入死胡同，讓經濟、外交、觀光、農業全面斷炊；不思暖化已造成全球危機，堅定反核，砸天價搞著看不見績效的風電，日日燒煤火力全開加重空汙，侈言能源轉型，拿人民稅金與健康開玩笑，這就是傷民，就是人民感受到的災難，蔡英文，請搞清楚為何人民會從上台時的掌聲換成重拳回敬妳。

新年到了，回首2018，再度想起年初代天府的籤詩「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘」，冥冥中早對蔡英文提出警告，蔡政府馬耳東風，耍盡心眼機關算盡，不是「做的不夠」，而是做的太超過，年尾羅孛關應了驗，這個關，全是自己給自己擺的陣，怨不得人。

● 作者葉文忠的其他文章在他的個人部落格更多葉文忠的精彩好文請見《ETtoday新聞雲》，以上言論不代表本報立場。論壇歡迎更多參與，投稿請寄editor88@ettoday.net。

►►►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

ET快訊
全村瘋狂吹狗螺！侯硐雙屍內幕　男施法「清不乾淨東西」
謝佳見分手後「站店外求復合」！深情挽回小12歲密友

關鍵字：葉文忠, 韓國瑜, 韓流, 九合一大選, 卡管, 管中閔

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

葉文忠／行舟硬是上高攤　掌聲當然換重拳

瘋電影／惡鄰布局　學生失蹤被殺也不收案的韓國警察

瘋電影／野梨樹　該在鄉村委屈還是到大城市闖闖

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

張惠妹雨中連唱1hr　嗨唱《三天三夜》跳起來！

葉文忠／行舟硬是上高攤　掌聲當然換重拳

瘋電影／惡鄰布局　學生失蹤被殺也不收案的韓國警察

瘋電影／野梨樹　該在鄉村委屈還是到大城市闖闖

通車近2年遲未驗收竟卡在速度「慢1min」？桃園機捷回應了

月老指示「直接上」！男大生獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

港影劇大亨拿下台北雙子星！白手起家攢千億　砸600億奪標只說4字

連假結束上班首日現車潮　南警三分局「交通快暢」措施奏效

國道客運確定春節後3/4起調漲　「統聯、國光票價漲5~40元」

台苯經營權大戰　從臨時股東會地點一路爭

「改變還不一定贏」　鄭文燦：蔡英文不改變2020必敗

《告台灣同胞書》40年　兩岸通商通航成真　陸轉向「主動出擊」

英國曼城砍人嫌犯以《精神健康法》拘留　警：全案朝恐攻調查中

「對外只有道路沒有圍牆」只求民生經濟發展　韓國瑜批小英管太多

名家熱門新聞

學生失蹤被殺也不收案的韓國警察

小生：3招判斷男人對妳超有意思

用一塊蛋糕　築一片友善夢田

花美戰神邙山大捷揭密

名魔生死鬥　魔術師的惡性競爭

不成魔如何打魔鬼　

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

7道超下飯的絞肉料理

夏川里美　天籟美聲歌頌希望

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

更多熱門

相關新聞

討厭民進黨的1000個理由

我恍然大悟：原來放眼台灣、不分立場，竟然有這麼多人討厭民進黨！真的「不倒也難」。

韓國瑜護氣大法揭密　苦練孵韓冰

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣城

韓總跨年80萬人次被嗆膨風　市府回應

高雄觀光「與韓流無關」　王浩宇轟收割

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

謝佳見分手後「站店外求復合」！

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

10年老店關！星巴克日報表驚揭營業額

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣城

JYP揭殘酷事實反對藝人公開戀愛

前HBL球星　遭爆騙財

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

周孝安復合…女星曝私照控偷吃！

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面