葉文忠／行舟硬是上高攤　掌聲當然換重拳

文／葉文忠

管爺1月8日將正式就任台大校長，卡管一整年的荒謬劇可望落幕，但民進黨內部風暴正開始，賴清德發出了「強烈遺憾」的怒聲，要葉俊榮「審慎思考」，蔡英文則在臉書上表示，對逕自宣布決策的「錯愕」，這個「錯愕」也讓大眾錯愕，眾多媒體的分析，都指向了這是蔡英文為2020鋪路而放行，那妳還在演什麼呢？但不管怎麼演，社會都明白了，以前蔡政府一切「尊重教育部權責處理」，今天的遺憾錯愕，證實「卡管案」從來不是教育部說了算，還需要再猜誰是幕後黑手？

▲卡管落幕，政府高層自己證實是誰在卡管。（圖／本報資料照）

從綠營內一片撻伐，可見對付管中閔的確不是市井「爺兒們」的規格，而是「帝王極」的陣仗，這一年來，民進黨傾全黨之力卡管，管中閔招誰惹誰，不過參選校長遴選，綠營自己人不爭氣，寫不出像樣提昇台大的方案，吳瑞北第一輪就被淘汰，管中閔脫穎而出，就此莫名其妙成了頭號通緝犯，否則怎會葉俊榮一宣布同意台大管中閔任命案，律師林憲同立刻告發葉俊榮、管中閔、蔡明興？哪怕你上任，也不放過任何將其拉下馬的管道和機會。

原本大學校長聘任，本就是教育部的「庶務」雜事之一，你行政院、總統府管這雞毛蒜皮的鳥事幹嘛？還敢說黨、政、軍退出校園？葉俊榮簽出公文後火速請辭，獻祭於獨派，葉俊榮下台前說「其實我不是真的那麼喜歡走」，試問，教育部長通過校長任命是他的權責，由他批示「同意」就是「行政倫理」，到底是要負什麼政治責任？今日既然負了政治責任，更說明「卡管案」是純度百分百的政治事件。

卓榮泰臉書上說「平安夜，宛如來了一場暴風雨！」受訪中也透漏了「我們中心思想、核心價值是相當不能接受的」，聽出這個黨的價值來了嗎？「政治圈地一寸不讓」才是民進黨的中心思想，心眼芝麻綠豆大，那執政後每個政策，每個行徑背後都是小心眼下使出的力，小心眼是來自對「藍民」的憎恨與「權力」的焦慮，台大校長的位子如此，北農總經理的位子不也是是如此？

管爺一個人讓蔡政府掛掉三任教育部長，韓國瑜一人掀了綠營南台的老巢，一個單純的學者，一個單純的菜販，被蔡政府硬是拱成政治巨星，大選後，民進黨雪崩式的垮台，因「一寸不讓」丟了「半壁江山」，這生意倒底是怎麼做的？民進黨輸到褲子都沒了，不但證實「討厭民進黨」真是全台最大黨，連帶東奧公投與以核養綠公投，「台獨」與「非核」神主牌都被掃下神壇。

▲民進黨因一寸不讓，丟了半壁江山。（圖／本報資料照）

原本以為蔡政府就此大澈大悟，野蠻遊戲玩了兩年，遭此大挫敗也該收心幹正事，好好替台灣的出路想想辦法，但一個月下來，綠營豬隊友種種慌亂的行徑，看不出潛沉的反省，倒是一種大難來前砸店搶劫的暴走，促轉會楊翠選後發動新一波鬥爭「錯失這個機會，也許就再也不會有了」，去蔣改國幣，要求軍方與央行配合，社會為之譁然，選後的「東廠」不但沒打烊，竟然還加班？

江宜樺台大演講被太陽花學生鬧場，並沒有激起社會呼應的漣漪，倒是「四年了，這群學生為何都還沒畢業？」問號令人發笑，這是「覺青」？誠如馬英九所說，「覺青」已成害慘台灣的負面詞彙，天下之事，發乎至微，終為大患，這群覺青，從洪仲丘到太陽花的摧枯拉朽，馬英九的「溫良恭儉讓」讓這群覺青視法如無物，無所忌憚，沒有這群覺青，就不會有民進黨的上台，兩年來，政壇只剩鬥爭算計，鬥朝鬥野鬥老共，台灣不見春筍暖陽，基層人民遇到前所未有的景氣急衰退的浩劫，歷史是要俯瞰的，說白了，沒有太陽花，就不會有今日韓潮的爆發，往回倒個四五年，才知原來「覺青」竟是台灣的掘墓人。

最近爆出因保五餐廳電視「只看中天沒轉台」，引起徐國勇震怒親自跑去保五“視察”，要求「餐廳每天更換不同頻道觀看」，更派人監督未來的播放，餐廳經營者寫了一篇公開信，「我如何干涉電視新聞轉台？電視是機關的，收視費是機關繳的，何時起，死老百姓可以指揮警察？」痛斥「民主只是一群會投票的驢」。多麼荒謬的人與事，時間發生在11月17日選戰倒數的膠著時刻，正當韓國瑜連續三場三山造勢後升格成天王巨星，成為媒體與觀眾的唯一寵兒也是自然，但堂堂一個內政部長，震怒憂心，管到一個餐廳裡的頻道在看什麼，可以知道這個政府的官思維高度在哪？內政部掌管民政、戶政、地政、警政、營建、消防、役政、移民，所以號稱天下第一大部，但當領導者只有察毫末之力，無見輿薪之能，對國家、對單位、對任何企業不都是一場災難？

回頭看蔡政府失去整片森林的過程，多麼戲劇化，兩年來她的每一刀，都是華麗的詞藻包裹殘忍的屠刀，就在11月24日那一天，屠刀成了迴力斬，把自己大卸八塊，幾乎五馬分屍，以政傷民，民樂其亡，蔡政府政治掛帥，把基本教義作為治國藍圖，操弄與激化族群，拒絕九二共識，讓台灣陷入死胡同，讓經濟、外交、觀光、農業全面斷炊；不思暖化已造成全球危機，堅定反核，砸天價搞著看不見績效的風電，日日燒煤火力全開加重空汙，侈言能源轉型，拿人民稅金與健康開玩笑，這就是傷民，就是人民感受到的災難，蔡英文，請搞清楚為何人民會從上台時的掌聲換成重拳回敬妳。

新年到了，回首2018，再度想起年初代天府的籤詩「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘」，冥冥中早對蔡英文提出警告，蔡政府馬耳東風，耍盡心眼機關算盡，不是「做的不夠」，而是做的太超過，年尾羅孛關應了驗，這個關，全是自己給自己擺的陣，怨不得人。

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