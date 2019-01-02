-20度下受困36hr！瓦礫堆傳「微弱哭聲」　11月大男嬰俄國氣爆中倖存

▲俄羅斯氣爆瓦礫堆中救出11個月大嬰兒。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯烏拉爾山區馬格尼托哥爾斯克（Магнитогóрск）12月31日，當地時間早上6點時一處住有約120人的公寓發生氣爆事件，跨年前發生氣爆事件，目前已知至少9人死亡，5人住院，仍有許多人處於失蹤狀態。在事件發生36小時之後，救援人員頂著零下20度的低溫，在瓦礫中搜救時聽到哭聲，並挖出一名只有11個月大的倖存男嬰伊凡（Ivan Fokin），而他的生存更被稱為「新年奇蹟」。

綜合俄媒報導，在氣爆發生36小時之後，俄國救援人員在瓦礫當中聽到有微弱的啜泣聲，立即停止大型機具的工作，並派出搜救犬搜查，在挖開房子殘骸之後發現一名只有11個月大的男嬰伊凡。

雖然伊凡被幸運救出，不過情況似乎非常不樂觀，他因為極低的氣溫而有嚴重凍傷，頭部也嚴重受傷，雙腳也呈現骨折的狀態。從救援影片中可以看到，多名救難人員聚集在一處瓦礫堆當中，小心翼翼的將一名全身是傷的伊凡抱出，一旁的人員則是隨即用毛毯將伊凡包起，跑向救護車將人往醫院加護病房急救。

▼俄國救援人員在超低溫下搶救。（圖／路透社）

據悉，伊凡的媽媽在事發當下，只來得及帶著另一名3歲小孩逃生，而伊凡則是因為被棉被覆蓋睡在嬰兒床裡，所以保住一條小命；為了搶救伊凡的生命，當地的醫生現在正在為這名倖存的孩子安排班機，到莫斯科接受治療。伊凡的父親葉夫根尼（Yevgeny）事發當時正在外頭工作，隨後接到妻子的電話得知家裡坍塌的噩耗，對於能夠找到兒子這件事，他說這是「新年的奇蹟」。

這棟氣爆的公寓有10層樓高，是該區域最大的房子之一，住有120個人；12月31日清晨6點發生氣爆時，幾乎所有住戶都在自家當中，許多人在睡夢中驚醒，驚險逃生。距離氣爆發生已經過去2天的時間，俄國相關官員表示，考慮到當地的極端天氣，要在瓦礫堆中發現生還者的可能性越來越小。

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