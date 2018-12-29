老公購屋遇到女房仲　她看戶籍謄本「多了一個小孩」氣炸

▲老公和女房仲發生婚外情生子，正宮看戶籍謄本才知情。（圖／達志／示意圖）

地方中心／桃園報導

一名林姓男子多年前因想買購屋，於是認識一名程姓女仲介，未料2人發展出婚外情，並且生下一名兒子；後來是因為林妻到戶政事務所申請全戶戶籍謄本，發現老公認領小孩，全案因此曝光，並怒控丈夫及程女妨害家庭。桃園地院審理後，將林男、程女各判3月徒刑，但林男因獲妻子原諒，宣告緩刑2年。

依判決書提到，法官認為審酌林男無視己身為有配偶之人，捨婚姻忠誠而與程女通姦，且對方明知他是有配偶之人，還因而產下一子，影響社會善良風俗，因此各量處3月徒刑，可易科罰金。

不過，後來檢察官認為程女從未道歉，更於調解程序中對於破壞別人家庭豪無愧疚感，而林男已再三向妻子表示悔意，也獲得原諒，原審漏未考量審酌，量刑均容有重行斟酌之餘地，而提起上訴。

而法官則是認為程女部分量刑適當，維持原判，予以駁回，至於，林姓男子因一時失慮，觸犯刑章，事後已深具悔意，並已得妻子諒解，認定他經此偵審教訓，當知警惕，信無再犯之虞，應以暫不執行其刑為適當，宣告緩刑2年，全案確定。

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