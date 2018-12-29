　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

老公購屋遇到女房仲　她看戶籍謄本「多了一個小孩」氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲老公和女房仲發生婚外情生子，正宮看戶籍謄本才知情。（圖／達志／示意圖）

地方中心／桃園報導

一名林姓男子多年前因想買購屋，於是認識一名程姓女仲介，未料2人發展出婚外情，並且生下一名兒子；後來是因為林妻到戶政事務所申請全戶戶籍謄本，發現老公認領小孩，全案因此曝光，並怒控丈夫及程女妨害家庭。桃園地院審理後，將林男、程女各判3月徒刑，但林男因獲妻子原諒，宣告緩刑2年。

依判決書提到，法官認為審酌林男無視己身為有配偶之人，捨婚姻忠誠而與程女通姦，且對方明知他是有配偶之人，還因而產下一子，影響社會善良風俗，因此各量處3月徒刑，可易科罰金。

不過，後來檢察官認為程女從未道歉，更於調解程序中對於破壞別人家庭豪無愧疚感，而林男已再三向妻子表示悔意，也獲得原諒，原審漏未考量審酌，量刑均容有重行斟酌之餘地，而提起上訴。

而法官則是認為程女部分量刑適當，維持原判，予以駁回，至於，林姓男子因一時失慮，觸犯刑章，事後已深具悔意，並已得妻子諒解，認定他經此偵審教訓，當知警惕，信無再犯之虞，應以暫不執行其刑為適當，宣告緩刑2年，全案確定。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

【還有其他精彩新聞】

影／吃完薑母鴨睡3小時出門找手機　高國華涉酒駕被逮！

暖警狂喊「大哥！母湯睏去」搶時間救回一命　感動網

ET快訊
六都市長簽名誰的好看？網奇葩辨識：龍同冷是哪位
K歌後搶計程車嗆「好膽別走」　男大生遭開2槍爆肚亡

關鍵字：購屋,婚外情,房仲,戶籍謄本,正宮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屁孩坐垮店家攤車　留紙條要求賠償　網友罵翻「怎麼還敢？」

影／傻眼！高國華酒測吹3次　超標無言懇求：「再吹一次」

高國華喊冤0.25沒酒駕　聲請提審！質疑逮捕程序有瑕疵

怎麼賠？金紙店孝子撞4輛法拉利超跑　善款累計201萬…遠不足

老公購屋遇到女房仲　她看戶籍謄本「多了一個小孩」氣炸

老翁狂跳針「地檢署打給我」　警「勸到7PUPU」阻詐騙：哩那ㄟ架囉嗦！

台南車輛車窗疑「遭彈擊破」　警掌握可疑對象

K歌後搶計程車「好膽嘜走」　男大生當街遭開2槍爆肚送命

影／未戴安全帽下山！高速過彎「直直撞」山壁身亡…老父悲：不敢相信

府中15有鬼？！紅衣小女孩團隊解秘　台灣鬼片拍片秘辛

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

揭出軌內幕！尤振仲「939字聲明」　破23天沉默：無法接受超速認定

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

屁孩坐垮店家攤車　留紙條要求賠償　網友罵翻「怎麼還敢？」

影／傻眼！高國華酒測吹3次　超標無言懇求：「再吹一次」

高國華喊冤0.25沒酒駕　聲請提審！質疑逮捕程序有瑕疵

怎麼賠？金紙店孝子撞4輛法拉利超跑　善款累計201萬…遠不足

老公購屋遇到女房仲　她看戶籍謄本「多了一個小孩」氣炸

老翁狂跳針「地檢署打給我」　警「勸到7PUPU」阻詐騙：哩那ㄟ架囉嗦！

台南車輛車窗疑「遭彈擊破」　警掌握可疑對象

K歌後搶計程車「好膽嘜走」　男大生當街遭開2槍爆肚送命

影／未戴安全帽下山！高速過彎「直直撞」山壁身亡…老父悲：不敢相信

府中15有鬼？！紅衣小女孩團隊解秘　台灣鬼片拍片秘辛

直擊／陳意涵「7個月孕肚」首曝光　一上台怒了：劉以豪紅什麼？

被哈登瘋狂表現打服　巴克利：史上最無法防守球員

最猛冷氣團發威！明晨北部續防10℃低溫　東北季風接力跨年全台濕透

降壓藥「脈莎平膜衣錠」用到致癌原料　322萬顆限期回收

「海水退越多浪越大」　躲地震海嘯...教授教你遇3種情況快閃

「跨年和迎曙光二選一就好！」急診科醫3點提醒盼避免不幸

屁孩坐垮店家攤車　留紙條要求賠償　網友罵翻「怎麼還敢？」

影／傻眼！高國華酒測吹3次　超標無言懇求：「再吹一次」

影／還原陳其邁9分鐘爆笑「人體衝浪」　一切攏是「下面xx」惹禍

金控尾牙秀來了講排場、抽大獎、拚大咖　送車犒賞員工

社會熱門新聞

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿..

炫富妹害保全上吊亡…250萬全..

彰化透天厝惡火　母子雙亡

高中生慶生有禮　校長：找出來獎..

帝寶直銷妹血洗700萬判1年！..

小六生買40萬藝人商品　家長告..

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊..

鈕承澤前委任律師　涉吸金遭起訴

直播主遭殺害住處變凶宅　房東求..

勸人別抽菸　毛帽女反遭警扭送

他帶小三在辦公室交疊　辯：只是..

男大生酒後搶計程車　遭開2槍身..

女大生掀裙自拍　秀出「吸毒教訓..

中油內賊盜賣2公噸觸媒　市價7..

更多熱門

相關新聞

網美交往人夫遭PO裸照　撕破臉互告

新北一名36歲陳姓人夫，因外遇26歲詹姓網美，被陳妻發現後怒告2人通姦。沒想到陳男事後也跟網美鬧翻，遂將網美的裸照PO上網，陳妻還去留言嗆「網霉」、「臭三八」，讓網美氣得提告。最後檢方審理後，通姦罪部分不起訴網美；而陳男則因為PO裸照、陳妻留言罵人，分別以妨害秘密罪、公然侮辱罪被起訴。

韓籲放寬陸資購屋　內政部再回「涉及國安」

爭高國華「房事」　2前妻勝敗揭曉

反轉！50年老同學殉情　已婚男疑遭下藥毒死

抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲女撞老公

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

快訊／劉德華開唱突喊卡！

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

泫雅「深夜內褲自拍」胸部以下線條全露.

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

梧桐妹喜收3大禮❤喊話了

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

更多

最夯影音

更多

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面