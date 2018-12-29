網美交往人夫遭PO裸照…「撕破臉互告」人夫、正宮都被起訴

▲網美與人夫婚外情，遭正宮告通姦。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

新北一名36歲陳姓人夫，因外遇26歲詹姓網美，被陳妻發現後怒告2人通姦。沒想到陳男事後也跟網美鬧翻，遂將網美的裸照PO上網，陳妻還去留言嗆「網霉」、「臭三八」，讓網美氣得提告。最後檢方審理後，通姦罪部分不起訴網美；而陳男則因為PO裸照、陳妻留言罵人，分別以妨害秘密罪、公然侮辱罪被起訴。

根據中國時報報導，36歲已婚陳男與網美大搞婚外情，2人在電話中一次爭吵被陳妻聽到，一問之下才知道先生外遇，在5個月內與網美開房嘿咻7次，讓陳妻怒告2人通姦，事後再對先生撤告。另外，陳妻因為太氣，在當晚就直接上臉書PO網美照片罵「臭三八」、「網霉」辱罵。另外陳男因與網美撕破臉，將網美裸照PO上網遭提告。

▲人夫因為散佈網美裸照遭起訴。（示意圖／記者陳雕文攝）

開庭時，網美坦承與陳男友發生性行為，但陳男當時自稱單身，透露與陳妻已離婚，甚至宣稱要跟她結婚等，才會跟他交往。但到最後，輾轉得知陳男根本都沒離婚，甚至被妻子提告後還試圖要挽回她，恐嚇要散佈她得裸照，讓她心生恐懼。

檢方根據陳男與網美的訊息紀錄，發現網美陳述屬實，難以認定網美明知陳男已婚還發生性行為，因此處分詹女不起訴。而陳男恐嚇網美、上傳她裸照，以及陳妻PO文罵詹女的部份，則依妨害秘密罪、恐嚇危安罪、公然侮辱罪嫌分別起訴2人。