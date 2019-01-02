脫光綑綁小學男童SM性侵還拍照　淫狼師迫男童幫「打手槍」

▲ 脫光綑綁小學男童性SM性侵還拍照，淫狼師迫男童幫「打手槍」。（圖／示意圖／達志）

記者郭世賢／新北報導

新北市某國小梁姓男代班老師與小學五年級男童，利用出遊的機會與男童相互擁吻、還要求男童替老師「打手槍」、捆綁男童裸露生殖器、用手機拍攝一起洗澡過程照片等，狼師購送名牌衣物獎勵男童，約1個半月時間內，將近達30次猥褻行為，男童家長發現向警方報案，警方查扣梁男電腦、手機，搜出許多猥褻照片，依違反兒童少年性剝削防制條例起訴。

起訴書指出，梁姓男老師從2018年5月至7月間，對男童作出27次猥褻行為。梁男竟利用導師的權勢，放學後，與男童獨處機會相互擁吻，還要求男童替他「打手槍」，他同樣也會搓揉男童生殖器。甚至師生一起出遊住宿時，將男童捆綁裸體，並且用膠帶封住男童嘴巴及生殖器等，全程猥褻過程都用手機拍攝下來觀賞。



事後，男童爸媽察覺兒子舉止行為不對勁，詢問兒子才得知遭老師伸狼爪，趕緊向警方報案，警方獲報後，2018年8月14日前往梁男新北市住處，查扣手機及電腦，取出許多的猥褻畫面。男童事後說，自己很怕與老師獨處及被拍照，擔心老師對他不利，才會配合他。



梁姓狼師坦承對男童作出猥褻行為，但是在男童同意下所為，否認強迫；檢方認為師生兩人相互親嘴、臉頰等行為，不起訴處分；其他撫摸生殖器等行為，依違反兒童少年性剝削防制條例，提起公訴。