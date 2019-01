16歲少女「環球獨航」失敗返家！ 「鬼船」遭棄9年後竟重新現身

▲艾比(Abby Sunderland)。(圖/達志影像/美聯社)

加州一名16歲女孩艾比(Abby Sunderland)在2010年時,曾經試圖用一艘小船創造航行全球的紀錄,不過卻因為船上設備故障和惡劣的天氣,讓她不得不放棄船和旅程;當時艾比將船留在海上,卻沒想到在經過9年之後,這艘「狂野之眼(Wild Eyes)」竟然2019年將至的前夕,驚喜的出現在印度洋上。

根據外媒報導,艾比在2010年1月23日時,帶著「狂野之眼」從加州啟航,但是卻因為太陽能發電不足,被迫停留在墨西哥海岸,在對船進行修理之後,她再次啟程,花了3個月的時間到達開普敦,並在當地稍作休息以便進行更多船隻上的維修。

▼「狂野之眼(Wild Eyes)」。(圖/達志影像/美聯社)

從墨西哥到南非的旅途當中,艾比成為有史以來最年輕通過南美最南端合恩角的水手。2010年6月10日,當艾比行駛過印度凱爾蓋朗群島(Kerguelen)東北部的印度洋時,她的遊艇遭遇強風,迫使她在使用衛星通話失敗後,按下兩個緊急信標。

當時艾比的船位於澳洲西海岸超過7600公里,她在被澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority)的搜索飛機找到之前,獨自一人於遭到損壞的船上過了一夜,並在6月12日時被一艘法國漁船救出,隨後被帶往馬達加斯加東海岸的法屬留尼旺島,以便可以搭飛機返回位於美國的家中。

事後艾比的故事被翻拍成電影,而她也寫了一本關於她經歷的書,並於2011年發行。不過原以為2010年時被艾比棄留在海上的「狂野之眼」已經失蹤,沒想到事隔9年,這艘船竟然在印度洋重新浮出水面,更被外界稱為「鬼船」。

報導中指出,在2018年12月31日時的中午12點半時,印度洋上的坎加魯島(袋鼠島)附近海域發現了「狂野之眼」,儘管船體已經翻覆更被許多藤壺覆蓋,但可以知道的是,這些年來這艘「鬼船」仍持續在海中漂浮,也為當時艾比的探險經歷增添可信性。

A vessel found floating off Kangaroo Island has been identified as ‘Wild Eyes’, a boat abandoned in the Indian Ocean eight years ago. American Abby Sunderland abandoned the boat in 2010 during an attempt to become the youngest person to sail around the world solo. #7News pic.twitter.com/jYHkrqOx5x