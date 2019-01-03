遭老婆斷根「至少6公分」丟窗外！他手術接回增大…睡70女轉行AV界

▲美國知名「閹夫案」之一，遭老婆切斷陽具的AV男優波比特（John Wayne Bobbitt）。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國一名51歲男子波比特（John Wayne Bobbitt）轟動全球的案件是，25年前他與老婆爭吵，當晚老婆趁他睡覺時，竟拿廚房的刀具割掉他的陽具，甚至把整條東西丟到野外去。原本醫生判定，波比特這輩子應該不會再享受性愛高潮了，沒想到手術後3個月，他在床上仍然是一條活龍，睡了至少70位性感辣妹，甚至還轉行當起了AV男優，整段「閹夫案」訪談勵志故事在1月4日播出！

這起「閹夫案」發生時間是1993年6月23日晚上，當時26歲、住在美國維吉尼亞州的波比特在睡夢中突然感到一陣劇痛，痛醒後，發現自己的陽具和身體「分道揚鑣」，陽具至少6公分遭妻子洛琳娜（Lorena Bobbit）砍斷掉，還被扔到窗外。

洛琳娜事後相當懊悔，趕緊幫波比特送醫急救，接回自己的陽具，但她到案卻供稱波比特喝醉酒後一直想性侵她，還想做出更激烈的性虐待，為了保衛自己，於是她拿廚房的刀具切斷丈夫的下體，同時控告對方「婚內性侵」（marital sexual assault），兩人也隨即離婚；最後波比特以證據不足獲判無罪。

▲波比特（John Wayne Bobbitt）接回陽具後還有贊助商提供免費「增大增長」，讓他一炮成名，超多女生喜歡他的床上技術。（圖／路透社）

波比特回憶，警方為了要找到他被切斷的那根，費了好大功夫才找到，原本還以為陽具斷掉恐怕會造成感染發炎，導致他很有可能這輩子無法再性愛了，沒想到經過9小時的顯微手術後，醫生把陽具重新縫回去，經過3個星期休養康復，手術後3個月如以往般可以享受性愛，還因此讓他聲名大噪。

「我的人生都改變了！雖然當時就像是一場惡夢。」波比特說，因為「閹夫案」轟動全球，「斷根」過的他從此變得相當有名，甚至還有贊助商提供經費讓他做「增大增長手術」，「身上的裝備變得更強大」讓他一炮成名，轉行當AV男優演出2部作品；他甚至桃花朵朵開，開始和女子約炮，也有女人主動約會獻身，他過去20年至少與70名性感女子發生性關係，而他的陽具也運作得相當正常。

至於前妻洛琳娜，她當時被控惡意傷人判刑20年徒刑，最後以「短暫精神失常」脫罪，在精神病院服務45天左右後，現在在慈善機構協助遭受家暴的女性，解決家庭暴力問題。回想起「閹夫案」，洛琳娜感到相當懊悔，波比特則覺得過往的惡夢如陰影般纏身。這段專訪將在美國廣播公司「ABC新聞」（ABC News）的「20/20」節目上播出。

▲美國AV男優波比特（John Wayne Bobbitt）遭老婆切斷陽具，25年後接受媒體專訪，如今回想整起事件的他仍覺得是一場惡夢。（圖／翻攝自每日郵報）