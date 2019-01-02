死亡增至20人…俄羅斯跨年前氣爆　西伯利亞10層高樓炸毀

▲俄羅斯烏拉山脈東麓城市馬格尼托哥爾斯克，12月31日清晨發生嚴重氣爆。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

俄羅斯馬格尼托哥爾斯克（Магнитогóрск）跨年氣爆事件，最新消息指出，救難人員2日在現場再發現1具遺體，使整起事件中的死亡人數增加至21人。俄羅斯衛生部指出，目前有5名傷患住院觀察中，傷勢穩定。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，莫斯科時間12月31日清晨4時，馬格尼托哥爾斯克當地發生瓦斯氣爆事件，造成一棟10層樓高的住宅大樓遭炸毀倒塌；據了解，坍塌災區內原本住有120名居民，先前消息指出已經有20人遇難，仍有20人下落不明。俄羅斯政府緊急情況部新聞處向衛星社透露，現場再度尋獲1人遺體，使整體死亡人數上升至21人。

俄國緊急情況部車里雅賓斯克州總局表示，跨部門指揮部持續運作，就難人員和廢墟清理人員不分晝夜進行緊急搜救行動，另外為加快救援進度，已經從鄰近的烏法調來一部液壓剪挖掘機。當局指出，過去一天內已經清除近800立方公尺的廢棄物。

俄羅斯緊急情況部門車里雅賓斯克州總局表示，在本次救援行動中，當局一共出動899人、投入217部各式設備，其中緊急情況部門出動453人、動用包括3架飛機在內的59部設備。

馬格尼托哥爾斯克距離莫斯科約1900公里，位於烏拉山脈東南麓、車里雅賓斯克州境內，語意為「磁山城」。當地人口約41萬人，由於附近山區富含鐵礦，因此在前蘇聯時代獲得迅速發展。