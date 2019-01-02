失智婦迷路流浪7小時冷到皮皮剉　警「一張發票」幫她找到家

▲警方在修女的幫助下，憑著一張便利超商的發票找到婦人的家。（圖為示意圖，非新聞內容發票／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

元旦當天，有一名失智婦女走失，警方接到報案後前往查看，但婦人卻只知道「住關西」其餘的都一問三不知，警方不忍她穿著單薄的衣服在外頭流浪，飢寒交迫一度將她送到關西華光教養院尋找家人，最後因為婦人口袋中一張發票，警方才順藤摸瓜找到婦人的家人並將她順利送回家。

▲細心暖警瞥見一張發票，讓失智民眾免於寒冷街頭遊盪。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方表示，元月1日晚間接近8點時，接獲民眾報案稱有一名疑似失智婦人在關西鎮中山東路與青山街口徘徊，轄區東安派出所副所長便立刻前往了解，但詢問婦人卻只知「住關西」幾字，其他皆無法回應，婦人身上亦無其它聯絡資料，警方觀看婦人外觀疑有唐氏症，便將該婦開車載往關西鎮華光教養院詢問是否為該院院生，但華光教養院修女卻表示婦女並非院生。

警方後來在教養院修女協助下在婦人衣褲口袋內找到一張當日下午在關西鎮西安里正義路全家超商發票，警方判斷這位失智婦女可能是住在西安里附近，便偕同修女將該女載往西安里里長詢問，羅里長一眼便認出該婦是他的鄰居54歲的周姓婦人，並順利找到周婦的家人，將她送返家中。

元旦當天寒風凜冽，周婦身上並沒有足夠禦寒的衣物，僅穿著單薄的衣物就從家中步行約1公里到附近的便利商店，周婦買完東西以後卻沒有按原路返家，距離員警驚她送回的時間已超過7個小時，周婦飽受寒風之苦又餓又凍，幸好遇到細心的員警及修女才能順利找到回家的路。警方呼籲，家中如有失智長者，應多加留意照料其生活及出入狀況，切勿讓他門獨自一人外出，避免危險再度發生。並希望路過民眾看見有失智長者可多一分關心及慰問，讓他們得以順利返家，讓這個社會充滿溫暖。減少家中長者走失機會。