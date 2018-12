「失蹤13天」母淚灑記者會！　女大生走進警局：還沒準備回家

▲ 亞曼德在這段時間究竟去了哪裡?和誰在一起?目前都還有待釐清。(圖/翻攝自推特/@EdwardJRaya)



國際中心/綜合報導

美國芝加哥伊利諾大學一名華裔18歲女學生亞曼德(Shalyha Ahmad)失蹤了13天,終於在27日中午主動前往芝加哥一處警察局報平安。她告訴警方,自己沒事,也「從來沒有不見」,但還沒有準備好要回家。家人26日才召開記者會,母親也在電視機前祈求她能回家。亞曼德在這段時間究竟去了哪裡?和誰在一起?目前都還有待釐清。

Chicago police still searching for missing UIC student Shalyha Ahmad, but "believe that she is okay." -- "We don’t believe there’s anything criminal involved in her disappearance right now." https://t.co/HbglDxCEIa pic.twitter.com/OytitMkfdI