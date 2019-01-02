影／首提探索一國兩制「台灣方案」　習近平：豐富和平統一實踐

大陸中心／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今天舉行，中共中央總書記、國家主席習近平出席並發表重要講話，首次提出要探索兩制「台灣方案」，豐富和平統一實踐。習近平強調，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

2019年是中共全國人大常委會發表《告台灣同胞書》40周年，紀念會今天上午10點在北京人民大會堂舉行，習近平提出五項和平共處、推進「祖國統一」的政策主張。這也是他本次任內，首次公開發表對台政策的專門講話。

▲《告台灣同胞書》40周年紀念大會，中央政治局常委汪洋主持開場。（圖／翻攝自央視直播畫面）

習近平提到，探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。他說，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。

習近平說，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。









▲廈門環島路一國兩制統一中國看板。（圖／視覺中國）

習近平認為，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。習近平強調，和平統一，是平等協商、共議統一。「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去」。

因此習近平重申，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。

▼1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。