影／習近平提「打造兩岸共同市場」　要先通水、通電、通氣、通橋

大陸中心／綜合報導

去年金門率先與大陸通水後，兩岸制度化合作成為熱門議題，大陸國家主席習近平今天表示，「我們要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場」，他強調，兩岸要「應通盡通」，提升經貿合作暢通，可率實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

▲金門兩岸通水儀式。（圖／金門縣政府）

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會於2日上午10點在北京人民大會堂舉行。大陸國家主席習近平在會上發表重要講話，針對兩岸經貿合作推動議題，作出上述表示。

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

習近平直言，我們要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，為發展增動力，為合作添活力，壯大中華民族經濟。

習近平說，兩岸要「應通盡通」，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通。他舉例，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

習近平說，要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

習近平強調，要深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎，「中國人要幫中國人」。我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。