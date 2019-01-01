連3年調漲工資　蔡英文：真的很努力在幫大家省荷包

▲總統蔡英文。（圖／記者周書羽攝，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」時指出，勞工基本薪資已調整為23100元，已經連續三年調漲基本工資，正式向22K告別，在5月報稅時也有4項扣除額提高，月薪3萬以下不用繳所得稅，「政府真的很努力在幫大家省荷包。」

蔡英文在談話中指出，2018年中央政府的施政，在許多方面上，其實都為2019年打下了好的基礎。首先，就從今天開始，勞工的基本薪資就要調整為23100元，打工族的時薪也來到150元，「我們連續三年都調漲基本工資，年輕人低薪的代名詞22K，我們也正式向它告別。」



另外，蔡英文也指出，在今年五月報稅時，相信很多國人同胞都會發現，有四項扣除額提高了，月薪三萬元以下的朋友，基本上不用再繳所得稅，「大家會感受到，政府真的很努力在幫大家省荷包。」



蔡英文強調，除了加薪和減稅之外，今年要更進一步減輕民眾的負擔。過去兩年，經濟有成長，稅收也都超出預期，她已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。



蔡英文認為，這就像公司有盈餘，就應該優先給員工來分享，一個國家也應該如此，「全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年，政府施政的工作重點之一。」