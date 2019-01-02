兩岸的「四個必須」　孫大千批蔡英文：大小姐的天真爛漫？

▲蔡英文2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文2019發表新年談話，針對兩岸關係，提出「四個必須」。對此，國民黨前立委孫大千批評，如果蔡英文不願意放棄「自以為是的大小姐心態」，就算講一百個「必須」恐怕都無法化解兩岸的困境。

蔡英文的「四個必須」提到，必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

針對蔡英文對兩岸關係所提出的四項必須，孫大千也提出四項質疑。第一，孫大千表示，蔡英文呼籲中國「必須」正視中華民國台灣存在的事實。可是，民進黨是否有真心誠意的尊重和愛護中華民國呢？

第二，孫大千指出，蔡英文呼籲中國「必須」尊重2300萬人民對自由民主的堅持。可是，民進黨在過去執政的兩年多以來，為什麼仍然讓2300萬人民在「低薪過勞」的環境中苦苦掙扎呢？

第三，孫大千認為，蔡英文呼籲中國「必須」以和平對等方式處理兩岸之間的歧異。可是，民進黨為什麼要迫不急待的在中美對抗中選邊站，把台灣綁在美國的戰車上，不但是幸災樂禍，甚至是落井下石呢？

第四，孫大千提到，蔡英文呼籲中國「必須」是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。可是，民進黨為什麼在2016年上仼後，片面的改變了維繫兩岸交流和互動的「九二共識」基礎呢？

孫大千說，蔡英文一手破壞了「兩岸現狀」在先，卻又要北京政府照單全收，這究竟是太「天真爛漫」了？還是太「任性霸道」了呢？