鬍鬚張漲5元被狂噓！店員5點平反「貴得有理」　吐心聲：台灣人的自卑？

▲鬍鬚張元旦起「47項商品」全面漲價。（圖／資料照片）

網搜小組／綜合報導

知名魯肉飯「鬍鬚張」日前宣布，元旦起旗下47項商品價格全面調漲5元，消息一出哀嚎聲四起。不過一名員工跳出來平反，表示內部食材都有通過國際認證，中央廚房、門市也固定會做一堆檢查；重點是，員工的福利不錯，在教育訓練這塊更是下重本，最後他不禁感嘆，「台灣人滿奇怪的，明明不吃又愛嫌貴，再不然就是嫌貴又吃得很開心。」

「鬍鬚張到底惹到誰？」員工在PTT八卦版問道，他列舉出一般消費者看不到的部分，認為鬍鬚張其實是貴得有理，而他自己也願意買單。首先是食材都有通過「國際認證」，早在多年前，食安意識還低迷的時候，他們就通過HACCP、ISO 22000等國際級認證，並持續有做自主檢驗，「不只是食材，使用的紙杯、塑膠蓋、便當盒等，也都有進行各式各樣的檢驗。」

接著是中央廚房及門市部分，他指出，「每天固定幾個時段都要做一堆檢查，包含溫度（為了避免細菌滋生，生熟食都有一個保存溫度，冷存7°C、熱存70°C）、甜度鹹度（有個最佳區間值，低於或超標就代表太淡、太鹹）、油質檢測等...。」重點是，食材真的滿好的，製程也看得到，而且員工進出出餐區時，都會被要求清潔手部、戴口罩。

▲他認為，外國菜能貴，憑什麼本土小吃就要被看輕。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

至於員工福利，他透露，以前都高過法定基本時薪，不過因這一兩年沒什麼賺錢，現在只照著規定跑，「但調薪、升遷可能性頗高，原則上試用期完時薪就加，然後搭配各式各樣的職能考試能一直往上加，或是語言、餐廚證照之類也都適用。」做過其他餐飲的他直言，相較之下鬍鬚張PT的福利真的還不錯。

另外，他也點出，公司在教育訓練部分砸下不少錢，算是餐飲業標準作業流程的先驅，「除了前輩教後輩，公司不定期會辦一些課程，還有建置數位平台，可以直接從網頁、App找到SOP資料、教學影片之類的東西。 」

最後，他也不諱言向酸民喊話，「憑什麼小吃就不能賣貴，小吃沒有它的價值嗎？鬍鬚張引入標準化、央廚系統，提升食品安全，為什麼成本要業者吸收？總之台灣崇尚外國菜、低賤本土小吃，這樣的自卑感大概是民族性吧！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！