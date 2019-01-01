新課綱8月上路！國中小成績採多元表現　評量增「聽力」、「鑑賞」

▲ 國小學生在課堂上邊演邊上課相當開心。（示意圖／新竹市政府提供）

記者許展溢／台北報導

12年國教新課綱預計今年8月上路，教育部針對彈性學習課程納入評量範圍、技藝教育課程成績採計方式、畢業條件、會考辦理方式等調整，預告修正「國民小學及國民中學學生成績評量準則」草案，讓評量方式更多元，其中實作評量部分增列「聽力」、「鑑賞」等面向，讓學生有更多實作機會。

草案中要點包括增訂彈性學習課程評量範圍與內涵、成績評量應採多元評量，並配合課綱要有「實作評量」，增訂「聽力」及「鑑賞」等評量方式，平時評量為原則，並得視需要實施定期評量，同時增訂「抽離式技藝教育」評量結果的採計方式，以尊重修習技藝教育課程學生的完整學習歷程，也明確點出增訂彈性學習課程的評量結果可採「量化」或「質性」描述。

為因應新課綱實施，教育部表示，該草案主要是針對彈性學習課程納入評量範圍、技藝教育課程成績採計方式、畢業條件、會考辦理方式等進行調整，草案中明定，預告期為7天，待蒐集完畢各界意見後正式公告實施。

草案也提及，各領域學習課程及彈性學習課程，都該由授課教師評量，且應在每學期初，向學生及家長說明評量計畫，而日常生活表現部分，則由導師參據學校各項紀錄、各領域學習課程與彈性學習課程的授課教師、學生同儕及家長意見反應，加以評定。另外，學校得公告說明學生分數的分布情形，但不得公開呈現個別學生在班級及學校排名。