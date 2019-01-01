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社會 社會焦點 保障人權

載到郊區強行舌吻、揉胸加摸臀　正妹黨工遭綠營前輩蹂躪

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圖文／鏡週刊

綠營女黨工驚爆遭性猥褻！本刊掌握，駐日代表謝長廷過去主導的台灣長工會理事鄭世曜，涉嫌強行對民進黨正妹黨工舌吻、摸乳及襲臀，正妹黨工不堪受辱，報警處理，不料鄭居然硬扯男歡女愛，聲稱並未違反女方意願。所幸女黨工遭猥褻時偷偷開啟手機錄音，錄到多次掙扎抗拒的聲音，加上鄭事後用LINE向女方承認犯錯、道歉，新北地檢署調查後依強制猥褻罪將鄭起訴，交由法院審理中。

正值九合一選舉大敗的多事之秋，綠營再爆性醜聞！被視為駐日代表謝長廷陣營核心人士、台灣長工會理事鄭世曜，涉嫌將一名正妹黨工載往新北市郊區，在車上強行對她舌吻、襲胸及摸臀，雖然女黨工頻頻說不要，仍遭上下其手，猥褻得逞，新北地檢署日前依強制猥褻罪將鄭嫌起訴，全案由新北地院審理中。

鄭世曜被控將手伸進女黨工胸罩內再摸乳，過程全被錄音蒐證。

本刊掌握，去年2月23日下午，正值農曆過年後喝春酒期間，鄭世曜得知正妹黨工擔心自己涉及一刑案，恐遭起訴，便以工作前輩的身分表達可提供協助，藉此邀約女方碰面，並請對方上車討論；女方一上車，鄭先安撫對方不用擔心，說要載她去拜拜，後來卻開往新北市中和人煙罕至的偏僻山區。

鄭嫌涉嫌對女黨工上下其手，日前遭新北地檢署依強制猥褻罪起訴，正由新北地院審理中，最重可判刑5年。

女方以為鄭世曜見過大風大浪，在政壇有不少立委及議員好友，加上平時對晚輩照顧有加，根本沒料到熟人會伸出狼爪，心防也跟著鬆懈；鄭停好車後，煞有其事地安撫坐在副駕駛座上的女黨工，並天南地北地聊起天來。

詎料，鄭的手竟不安分起來，不但刻意伸手觸碰女方身體，還試圖搭肩；女方驚覺有異，順勢甩開鄭的手大聲呼喊：「不可以，不要這樣。」但色慾薰心的鄭世曜根本聽不進去，整個人幾乎撲了上去，還使出蠻力對女黨工襲胸。

鄭世曜是台灣長工會成員，曾赴日旅遊並順道探視謝長廷，還在知名的帝國飯店前拍照留念。（翻攝鄭世曜臉書）

不過，鄭世曜向本刊強調，他絕無猥褻女方，檢察官調查起訴的內容並非事實。他只是志工，台灣長工會也已解散，他平常都在行善，已委任律師處理官司，相信司法會還他清白。


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關鍵字：鏡週刊,正妹黨工,正妹,黨工,台灣長工會,鄭世曜,謝長廷

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