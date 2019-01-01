去年PM2.5排名苗栗大退步　台中改善最多環署揭2大關鍵　

▲高雄去年PM2.5排名最糟，達橘色警示以上等級站日數，就有826次。(圖／資料照)

記者許展溢／台北報導

環保署1日公布去年空氣品質監測結果，全國空品測站因細懸浮微粒（PM2.5）造成空氣品質指標（AQI）紅色警示次數，從104年997次，逐年降到310次，其中PM2.5達對敏感族群不健康的橘色警示，高雄就有826次，為全台最糟，其次為台南、雲林、彰化和台中。

根據環署數據顯示，AQI由104年997次、105年898次、106年483次，到去年107年下降到310次，改善幅度達35.8%，較104年改善幅度則達68.8%。

環署指出，回顧去年PM2.5 已有明顯改善，AQI達紅色警示次數減少比率前5名依序為台中市、南投縣、金門縣、屏東縣及雲林縣等，減幅為75%至49%。另外，去年至12月25日，全台PM2.5達到橘色警示有2057次，達對全民不健康紅色警示277次，合計2334次，較2017年橘色警示2671次、紅色警示369次共3040次，減少706次。

▲AQI達紅色警示次數減少比率第1名為台中市。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

高雄次數去年橘色警示雖有826次全台最多，但較前年1075次相比，降約2成4，第2多為台南市236次，第3名雲林縣231次，第4彰化縣去年140次，第5台中市去年達122次，較前年147次減少25次。6至10名依序為桃園市、南投縣、嘉義縣、屏東縣、苗栗縣。苗栗縣退步最多，去年橘色警示75次，較前年多了27次最高，增加幅度達6成，新竹市也從前年16次，增加到去年27次，彰化從138次增加到140次。

對於常受關注的台中空汙，統計結果AQI達紅色警示次數減少，環署空保處長吳盛忠說明，主要是全國性電廠排放標準管制，以台中來看，火力發電廠燃煤量減少外，改燒天然氣，加上二行程機車汰舊換新補助，這2個原因都大大降低汙染。